Bye Poly: Google stellt Datenbank für 3D-Objekte ein – Augmented Reality-Ambitionen werden zurückgefahren

Der große Google-Friedhof füllt sich weiter: Diesmal zieht man einem sehr interessanten Projekt den Stecker, von dem die meisten Nutzer vermutlich noch nie gehört haben, das aber ein großes Potenzial gehabt hätte: Poly. Auf der Plattform kann jeder Nutzer 3D-Objekte hochladen, präsentieren, mit anderen Nutzern teilen und auch per API abrufen. Doch auch damit ist es nun vorbei und in wenigen Monaten wird der Stecker gezogen.



Google hatte einmal sehr große Ambitionen in den Bereichen der Virtual Reality und Augmented Reality, doch bis auf ganze wenige Ausnahmen gibt es bisher keine erfolgreichen Produkte – bei der Konkurrenz sieht das (ebenfalls bis auf ganz wenige Ausnahmen) nicht besser aus. Der Virtual Reality hat man schon vor langer Zeit den Stecker gezogen und auch die Augmented Reality-Projekte werden immer weiter zurückgefahren. Das einzige erfolgreiche Projekt sind die neuen Streetview-Features in Google Maps.

Und nun trifft es eine Plattform, die eigentlich sehr zentral platziert werden und eine riesige Datenbank an 3D-Modellen aufbauen sollte. Das hat offenbar nur sehr eingeschränkt funktioniert, denn Google zieht dem Projekt Poly nach drei Jahren den Stecker. Gestartet ist die Plattform im November 2017 und bot bereits eine gut gefüllte Datenbank, die aber nach der ersten Ankündigung praktisch nicht mehr erwähnt wurde. Hier unser damaliger Artikel.

Am 30. Juni 2021 ist nun Schluss mit Poly. Der Upload neuer Modelle ist nur noch bis zum 30. April 2021 möglich, ab diesem Zeitpunkt sollte man dann auch langsam über den Export aller hochgeladenen Daten nachdenken, der wie üblich über Google Takeout möglich ist.

Your assets will be available at poly.google.com until June 30, 2021. You can download your entire library at takeout.google.com, or you can download individual assets by viewing each asset’s page. After June 30, poly.google.com and associated APIs will no longer be accessible. You will not be able to upload new 3D models on poly.google.com after April 30, 2021.

We want to thank you for joining us on this journey. We appreciate you trusting us to host your assets and provide a space where they can shine. The amazing work that our users have uploaded to Poly every day has surprised, humbled, and delighted us, and we have you to thank.