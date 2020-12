Google Maps: Ampeln, Fußgängerwege, Verkehrsinseln – die Kartenplattform erhält viele neue Informationen

Auf der Kartenplattform Google Maps geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag mit großen Schritten voran und nun steht schon wieder die nächste Neuerung vor der Tür, die bei den ersten Nutzern bereits sichtbar ist: Die Kartendarstellung wird überarbeitet und zeigt nun noch mehr Informationen, die sowohl für Fußgänger als auch Autofahrer relevant. Es werden Fußgängerwege und Gebäudenummern angezeigt.



Seit wenigen Monaten zeigt Google Maps in einigen Regionen dieser Welt Ampeln und in kleinen Testkreisen auch erste Verkehrsschilder auf der Karte an, allerdings nur in den Bereichen, die sowohl für Fußgänger als auch Autofahrer zugleich relevant sind. Nun kommen die nächsten beiden Details dazu, die die Karte weiter ausschmücken und auf den ersten Blick erkennbar sind: Es sind Fußgängerüberquerungen (Schutzwege, Zebrastreifen) zu sehen und auch Hausnummern sind auf der Karte verzeichnet.

Woher Google Maps diese Informationen bezieht und ob sie vollständig akkurat sind, lässt sich schwer sagen. Die Darstellung scheint sehr realistisch mit verschiedenen Verläufen, zusätzlichen Verkehrsinseln und auch unterschiedlichen Positionierungen an den jeweiligen Kreuzungsbereichen. Gut möglich, dass diese Daten unter anderem aus den Streetview-Aufnahmen gespeist werden, die sich Google ja nun auch nicht ohne Grund von den Nutzern zuliefern lassen möchte. Aktuell sind alle neuen Details nur in der Beta sichtbar, aber ein serverseitiger Rollout kann sich immer sehr lange hinziehen oder auch sehr früh beginnen.

