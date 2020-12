Android 11: Diese 42 Samsung-Smartphones & Tablets erhalten das Update auf Googles neues Betriebssystem

Googles hat das neue Betriebssystem Android 11 vor einigen Monaten auf den Markt gebracht und natürlich längst alle noch unterstützten Pixel-Smartphones versorgt – aber wie sieht es bei den anderen Herstellern aus? Jetzt hat sich endlich Samsung offiziell zu Wort gemeldet und eine Liste aller Smartphones veröffentlicht, die das Update auf Android 11 erhalten sollen – inklusive Zeitplan.



In diesen Tagen melden sich immer mehr Smartphone-Hersteller zu Wort und verraten, welche Geräte sie mit Android 11 versorgen werden und wann die Nutzer mit dem Update rechnen können. Vor wenigen Tagen hat Sony die fünf Smartphones genannt, die das Update erhalten werden und nun ist Samsung an der Reihe. Beim weltgrößten Smartphone-Hersteller ist die Liste natürlich etwas länger und umfasst Dutzende Geräte, die das Update in Kürze erhalten werden.

Die von Samsung veröffentlichte Liste bezieht sich auf den ägyptischen Markt, es ist aber davon auszugehen, dass zumindest die Liste der aktualisierten Smartphones für viele weitere Länder gelten wird. Am Zeitplan könnte zwischen Afrika und Europa natürlich ein wenig gerüttelt werden, wobei es auf zwei bis drei Wochen früher oder später nun wohl auch nicht mehr ankommen wird. Die Liste deckt sich ungefähr mit der schon seit einigen Wochen kursierenden Auflistung.

Tatsächlich hat Samsung es bis heute nicht geschafft, einen Zeitplan in einem offiziellen Dokument oder einer schicken Infografik zu veröffentlichen, so wie das alle anderen Smartphone-Hersteller tun. Die Informationen stammen aus einem Screenshot und es ist gut möglich, dass noch weitere Smartphones dazustoßen werden.









Dezember 2020

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Januar 2021

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Februar 2021

Galaxy Fold

März 2021

Galaxy A51

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

April 2021

Galaxy A50

Galaxy M51

Mai 2021

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Juni 2021

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Juli 2021

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

August 2021

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

