Google Cloud Print: Die Drucken-Plattform wird in drei Tagen eingestellt; dieses Tool kann sie ersetzen (Video)

In den letzten zwölf Monaten hat Google zahlreiche Produkte eingestellt und sehr viel Hardware auslaufen lassen, aber die vielleicht wichtigste Einstellung folgt erst in wenigen Tagen: Am 1. Januar wird Google Cloud Print eingestellt, das über ein Jahrzehnt lang treue Dienste geleistet hat. Heute zeigen wir euch ein kostenloses Produkt, das Googles Drucker-Plattform bestmöglich ersetzen will.



Ende 2019 hatte Google angekündigt, Cloud Print schon bald einzustellen und hat das Datum mit dem 31. Dezember 2020 festgesetzt. Das war damals für viele Nutzer und auch Unternehmen ein Schock, erschien aber noch einigermaßen weit weg, um sich alternative Lösungen zu suchen. Google nennt einige Alternativen, aber die meisten eignen sich lediglich für Business-Nutzer und haben dementsprechend Bezahlangebote. Anders ist das bei PaperCut Mobility Print.

Die Plattform lässt sich sowohl im Business-Umfeld einsetzen als auch im Privatbereich nutzen, wo der Service kostenlos zur Verfügung steht. PaperCut Mobility Print installiert einen Druckerserver auf dem Computer, erkennt die angeschlossenen Drucker und bietet diese wie gewohnt als Drucken-Ziel an. Die Nutzung erfolgt über eine lokale Webseite im Browser und ermöglicht es bei Nutzung im gleichen Netzwerk, auch vom Smartphone oder anderen Geräten mit kompatibler Schnittstelle zu drucken.

Im unten eingebundenen Video sowie der von Google angebotenen langen Vergleichstabelle seht ihr, wie das Ganze funktioniert und wie es sich im Vergleich zu Googles Angebot schlägt. Vielleicht hat diese Plattform das Zeug dazu, Googles Tool vollständig zu ersetzen und die inoffizielle Nachfolge anzutreten.

Teilt gerne diesen Beitrag, falls manch einer (eventuell auch im Business-Umfeld) noch nicht mitbekommen hat, dass Google noch in dieser Woche den Stecker ziehen wird.

