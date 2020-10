Smart Home: Neues Google Nest-Thermostat kommt – wird Pixel 4-Gestensteuerung Motion Sense mitbringen

Google hat vor wenigen Tagen viele neue Produkte vorgestellt, denen man eine mehr oder weniger große Bühne bescheren wollte – aber das heißt nicht, dass das Jahr Hardware-technisch bereits gelaufen ist. Das kürzlich erstmals geleakte Nest Thermostat ist nun wieder aufgetaucht und soll schon im Laufe der nächsten Wochen in den Verkauf gehen – inklusive der bei den Pixel-Smartphones eingesparten Gestensteuerung Soli.



Die neuen Produkte der Google Launch Night kommen schon bald in den Handel und so gab es in diesen Tagen die erste Reviews rund um die Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 sowie den Verkaufsstart des Pixel 4a . Gemeinsam mit dem neuen Chromecast-Stick inklusive der über Android TV herübergestülpten neuen Oberfläche von Google TV sind die Google-Marken damit auf dem neuesten Stand. Nun geht es mit Nest weiter.

Vor wenigen Tagen wurde der neue Nest Audio Smart Speaker vorgestellt und es gab ein Update für Google Nest Wifi – jetzt steht das nächste Produkt von Googles Hardware-Tochter vor der Tür: Das zuvor schon einmal geleakte neue Nest Thermostat. Dabei handelt es sich um den Nachfolger eines der ersten Nest-Produkte überhaupt, das zwar grundsätzlich auf den gleichen Formfaktor setzen soll (kreisrund), aber in puncto Bedienung und Komfort einiges verändern soll.

Das neue Nest Thermostat soll auf einige Touch-Flächen und Interaktionen verzichten und stattdessen mit der Gestensteuerung Soli bedient werden, die im vergangenen Jahr im Pixel 4-Smartphone verbaut und in diesem Jahr bei allen drei Pixel-Smartphones wieder weggspart wurde. Gut möglich, dass man die Technologie im Smartphone etablieren und perfektionieren wollte, bevor sie bei einem Produkt wie dem neuen Nest Thermostat für eine sehr grundsätzliche Funktion eingesetzt wird.

Leider gibt es noch kein Bildmaterial des neuen Thermostat, dafür aber einige schriftliche Informationen, die von Insidern stammen sollen und einen baldigen Start im Laufe der nächsten Wochen in Aussicht stellen.

The new thermostat will include a sensor similar to the Soli system included in last year’s Google Pixel 4 phone. The component reads a user’s hand gestures, so they can swipe their hand up or down near the device to control the temperature or move their hand toward or away to navigate menus.

It features Bluetooth and Wi-Fi radios, as well as a 60GHz transmitter. It’s not yet clear what the latter component is used for. There is currently some speculation that it’s related to Soli and being able to control the thermostat via radar-based gestures. The frequency range on this device is listed as 61-61.5 GHz, while the Pixel 4 is 58-63.5 GHz.