Pixel 5: Googles neues Smartphone im Unboxing und die ersten Reviews der frühen Tester (Videos)

In wenigen Tagen gehen die neuen Pixel-Smartphones in den Verkauf, aber schon jetzt sind die ersten Review-Exemplare an die Tester versendet worden – die die Smartphones natürlich bereitwillig in die Kamera halten. Vor wenigen Stunden sind zahlreiche Unboxing- und frühe Hands On-Videos des Pixel 5 auf YouTube veröffentlicht worden. Sie komplettieren das gestrige erste Pixel 4a 5G-Review.



Google greift in diesem Jahr mit gleich drei Pixel-Smartphones an, die allesamt eine andere Zielgruppe ansprechen und somit eigentlich in der breiten Masse eine gute Chance hätten. Das Pixel 4a ist in Deutschland bereits erhältlich , das Pixel 4a 5G wird wohl noch bis Mitte November in den Lagern liegen und auch wenn es nach wie vor kein offizielles Datum für den Verkaufsstart des Pixel 5 gibt, wird derzeit vom 15. oder 16. Oktober ausgegangen.

Das indirekte Marketing rund um die Pixel 5-Smartphones treibt in diesem Jahr wieder merkwürdige Blüten. Die Existenz des Smartphones war schon seit langer Zeit bekannt, Anfang August hat Google es dann selbst angekündigt, erst gut sieben Wochen später dann offiziell präsentiert und nun gibt es nach wie vor eine Geheimhaltung bzw. Embargos für die Reviews. Das ist zwar nichts Besonders, bei der diesjährigen Salami-Taktik aber dennoch erwähnenswert.

Nun gibt es eine Reihe von Unboxing-Videos des Pixel 5 bei YouTube, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Wer also schon immer wissen wollte, wie Googles neues Smartphone aus dem Karton geholt wird, kann sich das nun in Videoform ansehen. Mit den vollständigen Reviews ist dann wohl Anfang nächster Woche zu rechnen, mutmaßlich einen Tag vor dem Verkaufsstart. Schaut euch auch das erste Pixel 4a 5G-Review an.









» Pixel 4a 5G: Googles neues Smartphone im kurzen Hands-On Review & Vergleich mit Pixel 4a (Galerie)

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren