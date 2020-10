Pixel 4a 5G: Googles neues Smartphone im kurzen Hands-On Review & Vergleich mit Pixel 4a (Galerie)

Vor gut einer Woche hat Google die beiden Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 vorgestellt, die das diesjährige Pixel-Lineup komplettieren. Obwohl beide Smartphones nun offiziell sind, gibt es nach wie vor Embargos für ausführliche Reviews und das kleine große Pixel 4a 5G ist auch in den ersten Berichten etwas untergegangen. Nun gibt es ein erstes schnelles Hands-on des Smartphones, das zum heimlichen Star avancieren könnte.



Die vergangene Woche war ohne Frage Googles große Pixel-Woche: Die beiden Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 wurden vorgestellt und nur einen Tag später kam das Pixel 4a in Deutschland auf den Markt. Wer vielleicht noch schwankt, welches der drei Smartphones es sein darf, könnte nun eine weitere Entscheidungshilfe erhalten. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch einen rein auf Spezifikationen basierenden Vergleich zwischen den neuen Pixel-Smartphones gezeigt.

Das Pixel 4a 5G ist nun offiziell in die Hände von AP gelangt, die ein erstes schnelles Hands-On veröffentlichen durften – allerdings ohne zu viele Details zu nennen. Aus dem Bericht geht hervor, dass sich das Smartphone sehr gut anfühlt und sehr stark an den kleinen Bruder Pixel 4a erinnert. Das Smartphone ist natürlich sehr viel größer, soll aber dennoch sehr angenehm in der Hand liegen und ist eine echte Alternative für alle, denen das Pixel 4a zu klein ist.

Als Extra bringt das Smartphone nicht nur 5G mit, sondern auch ein größeres Display sowie eine zweite Kamera auf der Rückseite. Der Kamerabuckel hat dennoch die gleiche Größe. Dadurch wird deutlich, dass das Pixel 4a 5G keine zusätzliche Kamera besitzt, sondern dem Pixel 4a eine Kamera fehlt. Haarspalterei, aber der Kamerabuckel belegt es.

















Es dürfte wohl nur noch eine Frage von Tagen sein, bis die Reviews der neuen Pixel-Smartphones auf zahlreichen Tech-Webseiten erscheinen werden. Weil das Pixel 4a 5G allerdings etwa vier Wochen später auf den Markt kommt als das Pixel 5, könnte es mit diesem Smartphone etwas länger dauern. Ohnehin empfiehlt es sich, mit dem Kauf eines der drei neuen Smartphones noch etwas zu warten, bis alle drei Geräte erhältlich sind. Zu Weihnachten und Black Friday könnten auch noch stärkere Aktionen als die derzeitige Vorbesteller-Aktion warten.

