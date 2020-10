Nest Audio: Google präsentiert neuen Google Assistant-Smart Speaker; Home-Nachfolger für 99 Euro – Alle Infos

Der neue Nest Audio Smart Speaker ist da! Vor wenigen Minuten hat Google den neuen Smart Speaker präsentiert, den das Unternehmen selbst schon mehrfach geleakt bzw. in Form von Vorschaubildern gezeigt hat. Der neue Smart Speaker setzt auf eine völlig andere Formgebung als der Vorgänger und soll den vier Jahre alten Google Home-Lautsprecher ersetzen. Der Nest Audio Smart Speaker kann ab sofort für 99 Euro vorbestellt werden.



Google hat zum Launch Night In-Event geladen, das in diesem Jahr die-Veranstaltung ersetzt, aber ansonsten recht ähnlich abläuft – denn die vorgestellten Produkte sind in den gleichen Kategorien beheimatet. Neben den beiden neuen Pixel-Smartphones Pixel 4a 5G sowie Pixel 5 gibt es unter anderem den neuen Google Chromecast mit Google TV-Oberfläche sowie den Nest Audio Smart Speaker zu bestaunen (und bestellen).

Google hat den neuen Nest Audio Smart Speaker vorgestellt, der den leicht betagten Google Home Smart Speaker ablösen soll. Der neue smarte Lautsprecher setzt aber nicht nur auf eine ganz andere Bezeichnung als der Vorgänger, sondern auch auf eine völlig andere Form: Rein optisch besteht der Lautsprecher vollständig aus einer Stoffumrandung und besitzt eine von oben gesehen leicht ovale Form. Alle Änderungen sorgen dafür, dass der Lautsprecher dem Google Nest Mini bzw. auch dem nach wie vor erhältlichen Google Home Mini ähnlich sieht.

Der Nest Audio besitzt eine völlig freie Vorderseite, auf der sich lediglich vier Status-LEDs befinden, so wie man sie schon von der Oberseite des Google Home bzw. auch Google Home Mini und Google Nest Mini kennt. Auch damit passt es sehr gut zum Design des neuen Google Assistant. Auf der Rückseite befindet sich das Google-Logo sowie ein phsyischer Schalter zum Abschalten des Mikrofons. Außerdem ein Anschluss für die Stromversorgung.

In puncto Funktionsumfang ist vom Smart Speaker nicht viel zu erwarten, denn schlussendlich ist es „nur“ ein Lautsprecher mit integriertem Mikrofon, der alle Anweisungen an den Google Assistant weiterreicht. Die erwartete Gestensteuerung Motion Sense, die man Pixel 5 weggespart hat, ist bei dem Smart Speaker leider nicht zu finden.

Alle neuen Google-Produkte:

Ein Audiosystem für das ganze Zuhause

Wenn ihr einen Google Home, Nest Mini oder Nest Hub habt, könnt ihr Nest Audio ganz einfach zum Herzstück eures gesamten Audiosystems machen. In meinem Wohnzimmer habe ich zum Beispiel zwei Nest Audio-Geräte als Stereopaar angeschlossen. Außerdem habe ich einen Nest Hub in meiner Küche, einen Nest Mini in meinem Schlafzimmer und einen zweiten Nest Hub im Flur. Diese Geräte sind so angeordnet, dass ich den gleichen Song gleichzeitig auf allen Geräten in der ganzen Wohnung hören kann.

Mit unserem Stream-Transfer-Feature kann ich Musik mithilfe der Google Home App von einem Gerät auf das andere übertragen.

Zuhause mehr erledigen

Google Assistant unterstützt euch dabei, euren Tag zu planen und euer Unterhaltungsprogramm zu genießen. Nest Audio ist zudem mit Hunderten Smart-Home-Geräten wie Fernsehern, Lampen, Thermostaten und Steckdosen deiner Lieblingsmarken wie Philips Hue oder TP-Link kompatibel, die sich ganz einfach in der Google Home App einrichten lassen.

Außergewöhnliches Design

Normalerweise bedeutet ein größerer Lautsprecher auch einen besserer Klang, aber Nest Audio hat ein wirklich schlankes Profil – und fügt sich deshalb überall in eurem Zuhause ein. Wir haben die Audioausgabe maximiert durch die eigens hierfür entwickelte Form der Lautsprechertreiber, die in einem Gehäuse untergebracht sind, das dabei hilft, den bestmöglichen Klang herauszuholen.

Nest Audio ist in zwei Farben erhältlich: Kreide und Carbon. Seine weichen, abgerundeten Kanten fügen sich harmonisch in die Einrichtung zuhause ein. Aufgrund seiner geringen Größe nimmt Nest Audio wenig Platz im Regal oder auf der Arbeitsfläche in der Küche ein.