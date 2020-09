Made by Google: Google präsentiert Pixel 5, Pixel 4a 5G, Chromecast & Nest Audio (Livestream ab 20:00 Uhr)

Heute Abend ist es endlich soweit: Google lädt zum Launch Night-In-Event und wird eine Reihe von neuen Produkten vorstellen. Zu den neuen Produkten zählen neben den Pixel-Smartphones auch der neue Google Chromecast mit Google TV sowie der Smart Speaker Nest Audio. Wer möchte, kann heute Abend im Livestream mit dabei sein und die Präsentation der Produkte verfolgen.



Es ist Herbst , für Google die traditionelle Zeit zur Präsentation der neuen Hardware rund um die Pixel-Smartphones und einige weitere Kategorien. Doch in diesem Jahr ist bekanntlich alles etwas anders und obwohl man sichbei einer Produkt-Präsentation nicht so sehr einschränken müsste – vom fehlenden Publikum einmal abgesehen – geht Google im Jahr 2020 andere Wege. Das beginnt schon beim Namen der Veranstaltung.

Heute Abend findet das Launch Night-In Event statt, das ursprünglich als geschlossene Veranstaltung für die Presse geplant war – was von Anfang an als etwas merkwürdige Herangehensweise aufgefasst wurde. Mittlerweile hat man umgeschwenkt und wird das Event Live Übertragen, sodass die Endnutzer und potenziellen Käufer bei der Präsentation dabei sein dürfen – alles andere wäre wohl auch wenig Sinnvoll und eine große vertane Chance gewesen.

Aber was bekommen wir heute Abend eigentlich zu sehen? In der Ankündigung waren bereits vier Produkte zu sehen, die am heutigen 30. September vorgestellt werden sollen:

Sowohl über die Pixel-Smartphones als auch den Nest Audio Smart Speaker ist bereits alles bekannt, was man vorab erwarten kann. Ein kleines Fragezeichen schwebt noch über den Google Chromecast mit Google TV. Wird es ein Neustart? Wird der klassische Chromecast eingestellt? Wird Android TV nur in Google TV umbenannt oder sind es zwei getrennte Projekte? All das ist derzeit noch etwas unklar, wird aber spätestens heute Abend enthüllt.









Google Launch Night-In Livestream

Der Livestream beginnt um 20:00 Uhr deutscher Zeit und dürfte wohl, rein geschätzt, eine bis eineinhalb Stunden dauern. Bei Google weiß man allerdings nie, was einen erwartet. So manches Event war schon nach 15 Minuten zu Ende (Stadia lässt grüßen), andere wiederum sind sehr ausführlich oder vielleicht auch langatmig. In jedem Fall werden wir am Ende der Veranstaltung alles über die vier neuen Produkte wissen und vielleicht auch noch eine Überraschung präsentiert bekommen.

Meine Einschätzung zum diesjährigen Event, vor einigen Tagen noch basierend auf der Annahme, dass es hinter verschlossenen Türen stattfindet, findet ihr in diesem Artikel. Warum man die etablierte Marke „Made by Google“ fallen lässt, will mir zwar nicht ganz einleuchten, aber es wird schon seine Gründe haben. Aufgrund der mittlerweile bekannten Release-Daten und des Livestreams ist mit einem zweiten Event wenige Tage später nicht mehr zu rechnen.

Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden und werden heute Abend zeitnah über alle präsentierten Produkte berichten.

