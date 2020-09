Made by Google: Das Google Launch Night In-Event wird nun doch Live übertragen – hier könnt ihr es verfolgen

Google lädt morgen Abend zum Hardware-Event, das in diesem Jahr nicht den üblichen Beinamen Made by Google trägt, sondern als Launch Night In veranstaltet wird. Bisher gingen wir davon aus, dass die Veranstaltung _nicht_ Live übertragen wird, aber nun hat man sich wohl doch anders entschieden. Vor wenigen Minuten wurde der Livestream Online gestellt, der morgen Abend viel Zulauf erhalten dürfte.



Seit 2016 veranstaltet Google das ‚Made by Google‘-Event, auf dem stets die neue Generation der Pixel-Smartphones sowie einige weitere Hardware-Produkte vorgestellt werden. In diesem Jahr hat man sich allerdings für ein etwas anders Format entschieden, das diesmal den Titel Launch Night In trägt, aber wohl einen recht ähnlichen Inhalt haben wird. Bei der Ankündigung hieß es noch, dass die Veranstaltung nicht Live übertragen wird – wodurch ich dem Ganzen den Titel „merkwürdiges Event“ verpasst habe.

Nun hat sich Google aber umentschieden und wird es nun doch Live übertragen. Was morgen Abend zu sehen sein wird, ist längst bekannt, in welcher Form es präsentiert wird hingegen nicht. Gut möglich, dass man tatsächlich zuerst nur die Presse einladen wollte, sich dann aber von anderen Veranstaltungen wie dem gut strukturierten Apple-Event doch noch überzeugen ließ und eine kleine Veranstaltung plant.

Der Livestream beginnt morgen Abend, 30. September, um 20:00 Uhr deutscher Zeit.









Diese Produkte werden erwartet:

