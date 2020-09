Pixel 5: Neuer Leak zeigt Googles Smartphone im Detail & verrät weitere Informationen – Aluminium-Rückseite

Morgen ist es endlich soweit: Google wird das Pixel 5 vorstellen und der Leak-Flut endlich ein Ende bereiten – aber heute gibt es noch einmal einen Nachschlag: Es gibt neue Bilder vom Pixel 5 sowie die offizielle Bezeichnung der verfügbaren Farben, in denen das Smartphone vermutlich schon ab Mitte Oktober zu haben sein wird. Nun gibt es auch Informationen zum Material.



Google wird auf dem morgigen Event eine Reihe von neuen Produkten vorstellen, zu denen auch die beiden neuen Pixel-Smartphones 4a 5G sowie Pixel 5 gehören. Rund um beide Smartphones gab es in den letzten Wochen zahlreiche Leaks, sodass bis auf den Funktionsumfang der Software eigentlich alles vollständig bekannt ist. Doch nun hat ein Leaker erneut Informationen gefunden, die bisher nur spekulativ bekannt waren.

and that cover glass bit is for the front. — Roland Quandt (@rquandt) September 29, 2020

Das Google Pixel 5 wird eine Rückseite aus 100% recyceltem Aluminium besitzen. Eine Glasrückseite wird es in diesem Jahr nicht geben, was ohnehin anhand der zahlreichen Bilder bereits ausgeschlossen werden konnte. Auf der Vorderseite kommt Corning Gorilla Glas 6 zum Einsatz. Beides ist nicht ganz so überraschend, darf nun aber so kurz vor der Präsentation und aus normalerweise zuverlässiger Quelle als bestätigt angenommen werden.









Unterdessen gibt es auch ein neues Bild vom Pixel 5 sowie die offizielle Bezeichnung für die grüne Farbe. Diese trät die Bezeichnung „Sorta sage“, die andere Farbe ist bisher nicht bekannt, könnte aber wieder „Just Black“ lauten. Wie auf obigem Close-Up zu sehen ist, besitzt das Smartphone eine Rückseite mit zahlreichen Tupfern bzw. ist leicht gesprenkelt. Das gibt dem Ganzen meiner Meinung nach einen sehr schönen Look.

Als letztes Detail ist auf der Aufnahme nun der Kamerabuckel im Detail zu sehen, der oben rechts eine kleine Aussparung für das Mikrofon lässt. Auch dieses ist nicht an ungewohnter Stelle, ist nun aber endgültig bestätigt. Ebenfalls längst bekannt, aber nun bestätigt, ist das Weglassen des Kopfhöreranschluss auf der Oberseite. Alle Informationen zum Pixel 5 findet ihr in diesem Artikel. Informationen zu allen weiteren Produkten, die Google morgen Abend auf dem geschlossenen Event vorstellen wird, könnt ihr ausführlich in diesem Artikel sehen.

» Pixel 4a 5G: Das ist das neue Google-Smartphone- Leak zeigt offizielle Bilder & alle bekannten Spezifikationen

» Android: Der Google Play Store wird zum Akkufresser – Nutzer berichten von Problemen; Einige Workarounds

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren