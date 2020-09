Smart Home: So kann der Google Assistant ständig die Anwesenheit aller Bewohner erkennen & Routinen ausführen

Google wird morgen neue Smart Home-Geräte vorstellen und mit diesen wohl auch ein neues Feature einführen, das in den letzten Tagen mehrfach aufgetaucht ist und kurz vor dem Rollout steht: Anhand mehrere Signale soll der Google Assistant sehr genau erkennen können, ob die Smart Home-Bewohner zu Hause sind bzw. ob sich eine Person im Haus befindet oder nicht. Jetzt wurden Details veröffentlicht, wie das funktionieren soll.



Immer mehr Menschen leben in einem Smart Home, das nicht nur die bequeme Steuerung zahlreicher Geräte ermöglicht, sondern auch Signale sammelt und automatisiert darauf reagieren kann. Das reicht von Bewegungsmeldern über Temperatursensoren bis hin zu den Ansagen des Nutzers. Schon in wenigen Tagen dürfte ein weiteres Signal dazukommen, das automatisiert aus den Daten zahlreicher Geräte zusammengestellt wird und eine sehr große Rolle spielen kann.

Der Google Assistant soll schon bald erkennen, ob die Bewohner zu Hause sind, ob sich nur eine Person (oder Haustier) im Haus befindet oder ob niemand anwesend ist. Dieser Wert kann dauerhaft erfasst werden und somit eine Reihe von Routinen ausgeführt oder angepasst werden. Das reicht vom Abschalten aller Lichter und Stromverbraucher über das Senken der Temperatur bis hin zu vielen weiteren Aktionen, die die Bewohner erst nach dem Verlassen ausführen möchten.

Google erklärt nun in einem neuen Support-Dokument, wie das Ganze funktioniert und auf welche Sensoren zugegriffen wird:

If you opt-in, the Home app uses your phone’s location (determined by cellular and Wi-Fi data) to figure out when you’ve crossed over your geofence, a virtual perimeter around your home that you designate when setting up the feature.