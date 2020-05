Starke Google-Aktionen: Pixel 4, Pixel 3a, Google Home Mini, Nest Hub, Nest Mini & Google Wifi Router reduziert

Pünktlich zum Start in das Wochenende senken die Onlinehändler wieder ihre Preise, sodass auch Google-Fans aktuell einiges sparen können. Das Pixel 4 gibt es jetzt schon ab 549 Euro, Google schenkt euch bis zu 40 Euro beim Kauf eines Wifi Routers und auch die Smart Speaker sowie Smart Displays sind nur noch am Wochenende stark reduziert zu bekommen. Ein Grund für die zahlreichen Aktionen ist natürlich, dass in den nächsten Tagen viele neue Google-Produkte vorgestellt werden.



Google arbeitet weiter am Smart Home und ermöglicht nun schon die Steuerung von mehr als 70 Geräteklassen . Aber auch in anderen Google-Abteilungen stehen neue Möglichkeiten bzw. neue Hardware an, wie wir euch gerade erst in einem separaten Artikel zusammengefasst haben, in dem ihr noch einmal alle kommenden Google-Produkte sehen könnt. Das solltet ihr natürlich bei den folgenden Aktionen beachten, aber genauso bedenken, dass die Preise für die neuen Geräte so schnell nicht sinken werden 😉





Im Google Store gibt es bis mitte nächster Woche viele interessante Smart Home-Aktionen, mit denen ihr beim Kauf von Google Wifi, Chromecast sowie Google Nest Mini und dem Google Nest Hub sparen könnt. Die beiden Elektronikhändler Media Markt und Saturn ziehen mit Aktionspreisen für den Google Home Mini Smart Speaker sowie Nest Hub Smart Display nach und legen noch die aktuellen Pixel-Smartphones oben drauf. Und bei Amazon lassen sich auch heute noch einige Euro Kauf eines kleinen Echo Dot Smart Speakers mit oder ohne Uhr sparen.

Die aktuellen Aktionen im Google Store

Die aktuellen Aktionen bei Saturn & Media Markt

Pixel 3a für 299 Euro statt 399 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Pixel 4 für 549 Euro statt 749 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Google Home Mini für 39 Euro statt 59,99 Euro ( Saturn | Media Markt )

| ) Google Nest Hub für 122,99 Euro statt 129 Euro (Saturn | Media Markt)

Die aktuellen Aktionen bei Amazon

Während sich die Preise bei Amazon und Saturn schnell zum Teil mehrfach pro Tag ändern können, gibt der Google Store wie üblich die Information, wie lange die Aktionen noch gültig sind. Die Aktionen gelten so lange der Vorrat reicht oder bis zum 10. Mai – was vielleicht nicht ganz zufällig in etwa dem Datum der abgesagten Google I/O entspricht. Hier noch das Kleingedruckte aus dem Google Store.

Google Wifi

40 € Rabatt beim Kauf von Nest Wifi (1 Router + 1 Zugangspunkt) und einem weiteren Nest Wifi-Zugangspunkt oder 28 € Rabatt beim Kauf von zwei einzelnen Nest Wifi-Zugangspunkten. Das Paketangebot gilt vom 19.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 10.05.2020, 23:59 Uhr MESZ.

Google Nest Mini & Chromecast

Wenn du Nest Mini sowie Chromecast zwischen dem 19.04.2020, 00:00 Uhr MESZ und dem 10.05.2020, 23:59 Uhr MESZ kaufst, erhältst du 30 € Rabatt.

Google Nest Hub

10 % Rabatt auf eine Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor oder Nest Hello oder 15 % Rabatt auf eine Nest Cam Indoor- und Nest Cam Outdoor-Paket beim Kauf eines Nest Hub. Das Paketangebot gilt vom 19.04.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 10.05.2020, 23:59 Uhr MESZ. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind. Damit du das Paketangebot in Anspruch nehmen kannst, müssen sich ein Nest Hub und mindestens ein weiteres oben genanntes Produkt des Angebots im Einkaufswagen befinden. Wenn du einen der qualifizierenden Artikel in deiner Bestellung zurückgibst, bekommst du für diesen eine Rückerstattung, wobei der Wert des Sonderangebots abgezogen wird. Das Angebot kann nicht mit Gutscheincodes oder mit anderen Paketangeboten kombiniert werden, die im selben Zeitraum gelten.

