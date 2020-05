Google Assistant: Diese 70 Smart Home-Geräteklassen & Geräte lassen sich nativ vom Assistenten steuern

Immer mehr Menschen leben in einem smarten Zuhause und können einige Geräte in diesem Smart Home sowohl von Innen als auch aus der Ferne steuern – ob nun per Fernbedienung, separater App oder über die bekannten Sprachassistenten wie den Google Assistant. Google baut den Umfang der steuerbaren Geräte des Google Assistant immer weiter aus und hat erst vor wenigen Tagen zwei neue Geräteklassen aufgenommen. Weil der Google Assistant nun schon knapp 70 Geräteklassen steuern kann, schauen wir uns die vollständige Liste an.



Für einige Nutzer ist es bereits ein Smart Home, wenn sie das Licht per Sprachbefehl, über eine App oder gar automatisiert einschalten und ausschalten können. Andere Menschen wiederum möchten einfach alle nur denkbaren Geräte steuern und im besten Falle sogar die Badewanne vollautomatisiert volllaufen lassen – was tatsächlich schon seit einiger Zeit ebenfalls mit dem Google Assistant möglich ist. Der Google Assistant wurde in den vergangenen Monaten sehr stark ausgebaut und kann mittlerweile sehr viele Geräteklassen steuern, die alle Zimmer und Gelegenheiten abdecken und somit kaum Wünsche offen lassen.

Google und Amazon liefern sich seit Jahren ein Wettrennen darum, welche Plattform die meisten smarten Geräte steuern kann. Nach wie vor hat Amazon die Nase vorn, was aber nicht unbedingt daran liegt, dass Alexa insgesamt mehr Geräteklassen unterstützt, sondern eher an den einzelnen Produkten. Es liegt viel mehr daran, dass deutlich mehr Geräte aus den jeweiligen Geräteklassen für Alexa optimiert sind, denn dann haben die Geräte auch einen spürbar höheren Verkaufsrang bei Amazon. Damit kann Google bekanntlich nicht dienen, was möglicherweise mit ein Grund dafür ist, dass der Assistant in den letzten Monaten Marktanteile im Bereich Smart Home verloren hat.

Dennoch ist der Google Assistant seit langer Zeit eine feste Größe im Smart Home, sodass sehr viele neue Geräte sowohl mit Amazon als auch mit Google oder Apple und anderen Plattformen kompatibel sind. Um vielleicht eines Tages doch noch die Nase vorne zu haben, baut Google fleißig weiter aus und hat allein in den vergangenen sechs Monaten mehr als drei Dutzend neue Geräteklassen in die Liste der unterstützten Geräte aufgenommen, sodass die Anzahl der unterstützten Geräteklassen verdoppelt werden konnte – auf weit über 60. 68, um genau zu sein. Nicht auf alles davon mögen die Nutzer ungeduldig gewartet haben, aber die Reichweite zu erweitern kann natürlich nie verkehrt sein.

Hier zeigen wir euch nun eine Übersicht über alle Geräteklassen, die vom Google Assistant mittlerweile abgedeckt werden. Vermutlich wird die Liste auch in den folgenden Monaten weiter anwachsen. Schlussendlich wird es aber auch sehr interessant sein, was die Ende 2019 angekündigte große Kooperation zwischen Google, Amazon und Apple bringen wird.







Diese 68 Geräteklassen unterstützt der Google Assistant

Alarmanlage

Badewanne

Batterien & Akkus

Bett

Dampfkochtopf

Dörrgerät

Dunstabzugshaube

Dusche

Fenster

Fernbedienung (für Fernseher)

Fernseher

Friteuse

Garagentor

Geschirrspüler

Grill

Haustierfütterautomat

Heizung

Jalousie

Joghurt-Maker

Kaffeemaschine

Kamera

Kamin

Kessel

Klimaanlage

Kochfeld

Kühlschrank

Ladegeräte

Licht

Luftbefeuchter

Luftentfeuchter

Lufterfrischer

Luftreiniger

Markise

Mikrowelle

Mischbatterie

Mixer

Mopp

Multikocher

Ofen

Pergola

Radiator

Rauchmelder

Rasenmäher

Rollladen

Router

Schalter

Schlösser

Schrank

Schublade

Sensoren

Set-Top-Box

Sous Vide

Sprinkler

Stabmixer

Staubsauger

Steckdose

Thermostat

Tor

Trockner

Tür

Ventil

Ventilator

Vorhang

Waschmaschine

Wasseraufbereitung

Wasserenthärter

Wasserkocher

Wifi-Zugangspunkt







Für jede einzelne Geräteklasse gibt es eine Reihe von vordefinierten Methoden und Grenzwerten, die vom Google Assistant verstanden werden. Das schränkt den Funktionsumfang zwar theoretisch ein, aber anders lässt es sich wohl aktuell nicht umsetzen, weil der Assistent die Aufforderung der Nutzer möglichst universell verstehen und die entsprechenden Befehle an die verbundenen Geräte weiterleiten soll. Vieles davon ließ sich auch vorher schon mit den Assistant Actions steuern, die von den Herstellern angeboten werden können – was aber weniger komfortabel ist, weil der Nutzer vor jedem Befehl ein Gespräch mit der jeweiligen App bzw. dem Gerät aufbauen muss. Die native Integration ist in jedem Fall zu bevorzugen und aktuell arbeitet Google auch mit vielen Herstellern zusammen, um möglichst alle Funktionen abdecken zu können.

Dass eine Geräteklasse vom Google Assistant unterstützt wird, heißt aber noch lange nicht, dass diese Möglichkeiten direkt nutzbar sind. Wie bereits gesagt, benötigt es dafür die Unterstützung der Hersteller, die die von Google geschaffenen Schnittstellen nutzen müssen. Der Vorteil an der nativen Steuerung ist es, dass der Google Assistant mit einfachen Worten darauf hingewiesen werden kann, den Wasserkocher einzuschalten. Mit den Assistant Actions hingegen müsste man erst sagen, dass man mit dem Wasserkocher sprechen möchte und kann dann den Befehl zum Einschalten geben.

Wir dürfen gespannt sein, welche Geräteklassen in Zukunft noch folgen. Mir persönlich fällt kaum noch etwas Sinnvolles ein, das nicht abgedeckt ist. Die vollständige Liste inklusive aller Beschreibungen und Möglichkeiten findet ihr auf dieser Seite.

