Google Pixel Buds 2: Die wichtigsten Features der neuen smarten Bluetooth-Kopfhörer kurz erklärt (Videos)

Nach langer Wartezeit hat Google vor wenigen Tagen die neuen Pixel Buds 2 offiziell vorgestellt und in den USA in den Verkauf gebracht. Interessierte Nutzer außerhalb der USA müssen sich leider noch etwas länger gedulden, können sich die Zeit aber mit den zahlreichen Reviews sowie den Anleitungsvideos verkürzen. Google beantwortet nun viele Fragen rund um die smarten Kopfhörer mit einer YouTube-Playliste.



Google macht es deutschen Fans der Pixel-Hardware nicht immer leicht, das gilt leider auch für die Pixel Buds 2. Erstmals angekündigt wurden sie vor sechs Monaten und sorgten für mehr oder weniger begeisterte Reaktionen. Nach der langen Wartezeit hatte man dann am Montag endlich den Deckel drauf gemacht und die Kopfhörer erneut präsentiert – aber nur in den USA in den Verkauf gebracht. Wie lange sich deutsche Nutzer noch gedulden müssen, ist nicht bekannt.

Die Pixel Buds 2 bringen einige neue Möglichkeiten mit und besitzen dank des komplett kabellosen Designs sowie dem integrierten Google Assistant einige Zusatzfunktionen. Um diese besser zu erklären, hat Google nun eine YouTube-Playlist mit insgesamt 10 How-to Videos erstellt, die sehr kurz gehalten sind und die jeweilige Situation sehr schnell und auch ohne umständliche Ankündigungen beschreiben. Dass die Videos in englischer Sprache gehalten sind, sollte also kein Problem sein.

In der Playlist geht man auf verschiedenste Themen ein, hier einmal der schnelle Überblick:

Einiges davon kann man sich vielleicht ersparen, die drei (meiner Meinung nach) wichtigsten Videos habe ich hier in den Artikel eingebunden. Alles weitere findet ihr in dieser Playlist.







