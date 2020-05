Google Play Music: Einstellung steht bevor – neue Tools übertragen Daten zu YouTube Music & Google Podcasts

Es ist kein Geheimnis, dass Google Play Music irgendwann eingestellt wird, doch nach der ersten Ankündigung vor gut zwei Jahren hat sich Google nicht mehr detailliert zum Aus des ehemals populären Streamingdienstes geäußert. Jetzt wurden zwei neue Transfer-Tools gestartet, mit denen sich alle Inhalte von Google Play Music zu YouTube Music bzw. Google Podcasts übertragen lassen. Der Stecker dürfte also bald gezogen werden.



Google Play Music gehört seit zwei Jahren zu den von mir getauften Zombie-Produkten , die zwar noch zur Verfügung stehen, deren Einstellung aber bevorsteht bzw. auch ohne Ankündigung seitens Google absehbar ist. Das Aus von Google Play Music wurde schon im Frühjahr / Sommer 2018 angekündigt, allerdings an die Bedingung geknüpft, dass YouTube Music alle Features aus Play Music nachgebaut hat. Das hat sehr lange gedauert, befindet sich nun aber auf der Zielgeraden.

YouTube Music wird die offizielle Nachfolge von Google Play Music antreten, aber auch Google Podcasts tritt eine Teil-Nachfolge an, die bisher etwas untergegangen ist. Jetzt macht Google das mit zwei neuen Tools deutlich, die vor wenigen Minuten gestartet wurden und den Datentransfer von Play Music zu YouTube Music bzw. Google Podcasts ermöglichen. Alle Nutzer haben nun also die Möglichkeit, ihre Daten zu übertragen und auf die jeweils neue Plattform zu wechseln.

YouTube Music bietet einen vollständigen Transfer aller Inhalte von Google Play Music an. Es werden alle hochgeladenen Dateien und Alben übertragen, alle Playlisten, alle Likes, alle Statistiken sowie auch Vorlieben und weiteren Einstellungen rund um den Musikplayer. Nutzer sollten sich also sofort auch bei YouTube Music zuhause fühlen, nur eben mit einer anderen Oberfläche – die in den letzten Monaten aber immer weiter an Google Play Music angepasst wurde.









Wer häufig Podcasts hört und dies auch schon bei Google Play Music getan hat, darf sich ebenfalls über einen leichten Übergang freuen. Mit dem Transfer-Tool von Google Podcasts lassen sich alle abonnierten Feeds sowie Zwischenstände übertragen, sodass es direkt auf der anderen Plattform weitergehen kann. Die Übertragung erfolgt mit nur einem Klick und erkennt automatisch alle Podcasts.

In beiden Fällen ist nur eine vollständige Übertragung der Daten möglich – ganz nach dem Friss-oder-stirb Prinzip. Weil auf Google Play Music Letztes zutreffen wird, sind alle Nutzer natürlich gut beraten, den Umzug durchzuführen. Spätestens bei der Einstellung der alten Plattform dürfte die Übertragung ohnehin automatisiert angeschoben werden.

Eines hat Google aber noch immer nicht verraten: Wann Google Play Music eingestellt wird.

» YouTube Music Transfer Tool

» Google Podcasts Transfer Tool

» Google Play Store: Nur noch populäre Apps finden – die Suchfunktion erhält einige neue Filter (Screenshots)

[YouTube-Blog]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren