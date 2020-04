Google Pixel Buds 2: Die smarten Kopfhörer tauchen in Onlineshops auf – alle Infos & baldiger Verkaufsstart

Vor knapp einem halben Jahr hat Google die smarten Kopfhörer Pixel Buds 2 angekündigt, die nicht vor Frühjahr 2020 auf den Markt kommen sollten. Jetzt sind wir längst in dieser Zeitspanne angekommen und die Zeichen stehen darauf, dass die Kopfhörer im Laufe der nächsten Tage angekündigt werden. Darauf weisen nun zumindest zahlreiche Onlineshops hin, die die Pixel Buds 2 versehentlich bereits gelistet haben.



Die erste Generation der smarten Google-Kopfhörer, die Pixel Buds, wurden nicht unbedingt positiv aufgenommen und haben aufgrund der Kabel und Schnüre sogar für Verwirrung gesorgt . Mit der zweiten Generation soll nun alles besser werden, denn die Kopfhörer sehen jetzt nicht nur völlig anders aus, sondern wurden auch technisch aufgerüstet und haben _kein_ Kabel und keine Schnur mehr. Die Strategie dahinter scheint allerdings etwas unglücklich.

Vor einigen Wochen sind die Google Pixel Buds 2 erstmals in einem Onlineshop aufgetaucht und hatten somit nach dem Durchlaufen der diversen Zulassungsbehörden das erste Lebenszeichen von sich gegeben. Mittlerweile wird erwartet, dass Google die Pixel Buds 2 im Paket mit den Pixel 4a-Smartphones auf den Markt bringen wird – zeitlich würde es zumindest sehr gut passen. Über das Wochenende sind die smarten Kopfhörer in diversen US-Onlineshops aufgetaucht und waren ganz normal gelistet, allerdings ohne ein Lieferdatum. Die Links erspare ich mir, weil alle Onlineshops die Buds mittlerweile wieder entfernt haben.

Das nun gleich mehrere Onlineshops die Kopfhörer listen, deutet darauf hin, dass der Verkaufsstart schon sehr bald bevorsteht. Wenn sich ein größerer Onlineshop vertut, hat dieser meist vom Hersteller schon weit im Voraus viele Details erhalten, aber wenn es gleich eine ganze Handvoll ist, dann kann es wirklich nicht mehr lange dauern. Dazu kommt, dass die Kopfhörer kein Lieferdatum hatten und somit wohl ab sofort verfügbar sind – also sofort, wenn das Listing freigeschaltet wurde.

Rein von den Details und Spezifikationen gibt es nichts mehr Neues zu erfahren, außer der endgültige Hinweis darauf, dass die Kopfhörer über kein ANC (Active Noise Cancelling) verfügen, dafür aber ein „Adaptive Sound“, der die Lautstärke entsprechend der Umgebungslautstärke regeln soll. Geht in die gleiche Richtung, dürfte aber dennoch ein großer Unterschied sein.







Es würde nicht überraschen, wenn die Kopfhörer im Laufe dieser Woche einfach per Blogpost angekündigt werden. Ihren großen Auftritt hatten sie ja schon vor einem halben Jahr auf der großen ‚Made by Google‘-Bühne. Ob es eine kluge Entscheidung war, die Kopfhörer so weit im Voraus anzukündigen, sei mal dahin gestellt. Fest steht nun, dass die Wartezeit vorbei ist und die Kopfhörer aller Voraussicht nach von Beginn an weltweit zu haben sein werden. In deutschen Onlineshops ist es bisher aber noch nicht aufgetaucht.

Die große Frage wird es sein, ob gleichzeitig auch die Pixel 4a-Smartphones vorgestellt werden, um die es interessanterweise in den letzten zwei Wochen sehr ruhig geworden ist. Weil Google sich nun aufgrund der entfallenden Entwicklerkonferenz nicht mehr auf das Datum Anfang Mai beziehen muss, könnten alle Produkte nun früher oder später kommen. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden.

