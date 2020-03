Android 10: Smartphone-Automatisierung mit Regeln wird für viele Pixel-Nutzer ausgerollt (Screenshots)

In den nächsten Tagen steht das zweite Feature Drop für die Pixel-Smartphones an, das eine ganze Reihe von neuen Funktionen auf die Google-Smartphones aller noch unterstützen Generationen bringt. Nun wurde ein weiteres Feature gesichtet, das schon seit längerer Zeit getestet wird und bisher nur sehr wenigen Nutzern zur Verfügung stand: Eine Smartphone-Automatisierung auf Basis von einfachen Regeln.



Es gibt viele Lösungen unter Android, mit denen sich Systemabläufe automatisieren lassen bzw. bestimmte Aktionen ausführen lassen, wenn einige zuvor festgelegte Optionen bzw. Parameter erfüllt sind. Das bekannteste Tool dürfte wohl Tasker sein, aber auch einige Hersteller bieten eigene Lösungen, grundsätzlich hat der Google Assistant im Ansatz solche Möglichkeiten und je nach Umfang lassen sich auch andere Apps zur Automatisierung nutzen. Und nun kommt auch eine native Android-Methode.





Google arbeitet schon seit längerer Zeit an der Android-Automatisierung und hat vor einigen Monaten eine solche Funktion für die ersten Nutzer ausgerollt, die sich nun möglicherweise im breiteren Rollout befindet, weil sie über das Wochenende bei zahlreichen Pixel-Nutzern angekommen ist. Die neuen Regeln sind direkt in den Systemeinstellungen zu finden und lassen sich in der aktuellen Umsetzung nach zwei Parameter auslösen – entweder nach dem Standort oder dem verbundenen WLAN-Netzwerk.

Habt ihr einen Standort oder ein WLAN-Netzwerk festgelegt, lässt sich festlegen, welche Aktion ausgeführt werden soll. Auch an dieser Stelle ist die Auswahl noch sehr bescheiden und erlaubt die Anpassung der Lautstärke oder der Vibration. Es gibt aber auch eine smarte Funktion, die dem Nutzer in Zukunft automatisch Regeln vorschlagen soll. Wer etwa immer bei der Arbeit das Smartphone auf lautlos stellt, wird das dann vorgeschlagen bekommen.

Weitere Abhängigkeiten wie etwa die Uhrzeit, gestartete Apps und mehr wären wünschenswert, genauso wie viele weitere Aktionen wie etwa das Starten von Apps, ändern von Systemeinstellungen und vielleicht auch der Wechsel von Profilen. Aber der Anfang ist mal gemacht, fragt sich nur, wie lange es bis zur Erweiterung dieses Regelpakets braucht.







Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht, aber die ersten Nutzer können das Feature schon seit einigen Monaten nutzen und auch die ersten deutschen Nutzer haben diesen Bereich schon auf ihren Smartphones gefunden und genutzt. Ob es nun Teil des Pixel Feature Drops ist, das für heute oder morgen Abend erwartet wird und viele neue Funktionen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hat, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

