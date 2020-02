Stadia: Microsoft betrachtet Googles Spieleplattform als größten Xbox-Konkurrenten – Sony & Nintendo sind raus

Laut vielen Beobachtern ist Googles Spieleplattform Stadia längst dem Untergang geweiht und wird keine große Zukunft mehr vor sich haben. Ausgerechnet Microsoft sieht das ein wenig anders, denn in einem Interview hat Xbox-Chef Phil Spencer nun durchblicken lassen, dass Stadia längst als Hauptkonkurrent betrachtet wird. Die bisherigen Konkurrenten Sony und Nintendo hingegen hätten ihre besten Tage wohl hinter sich.



Google möchte mit Stadia nicht nur den klassischen Konsolenmarkt oder die Gaming PCs angreifen, sondern die Spieleplattform für alle Nutzergruppen etablieren und dabei vor allem auch viele neue Nutzer in die Spielewelt locken. Es könnte also für sehr lange Zeit eine Koexistenz der beiden Welten geben, aber das wird wohl nicht der Fall sein. Auch die großen Konsolenhersteller haben erkannt, dass dem Streaming die Zukunft gehört und ihre Consumer-Hardware zum Auslaufmodell wird.

Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer hat nun in einem sehr interessanten Interview verkündet, dass sein Unternehmen Googles Spieleplattform Stadia derzeit als größten Konkurrenten ansieht. Zuvor wird natürlich betont, dass auch Microsoft an eine große Zukunft des Cloud Gamings glaubt und entsprechende Produkte und Projekte bereits in Planung bzw. zum Teil ja auch schon auf dem Markt hat. Dennoch eine überraschende Aussage, mit der die jahrelangen Konkurrenten Sony und Nintendo mit einem Wisch abgeschrieben werden.

When you talk about Nintendo and Sony, we have a ton of respect for them, but we see Amazon and Google as the main competitors going forward. That’s not to disrespect Nintendo and Sony, but the traditional gaming companies are somewhat out of position. I guess they could try to re-create Azure, but we’ve invested tens of billions of dollars in cloud over the years.