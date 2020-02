Pigweed: Arbeitet Google schon wieder an einem neuen Betriebssystem? Verbindungen zu Fuchsia & Chrome OS

Google hat mit Android und auch Chrome OS zwei sehr erfolgreiche Betriebssysteme im Portfolio, die dank einiger Ableger in den vergangenen Jahren riesige Ökosysteme aufbauen konnten. Dennoch arbeitet Google weiter an neuen Betriebssystem, wobei Fuchsia das mit Abstand bekannteste Beispiel sein dürfte. Nun wurde ein neues Projekt mit der Bezeichnung Pigweed bekannt, bei dem es sich ebenfalls um ein Betriebssystem handeln soll.



Wie jedes große Unternehmen arbeitet auch Google immer wieder für längere Zeit an einigen Projekten, die schlussendlich dann doch nicht das Licht der Welt erblicken oder schlussendlich in ganz anderer Form umgesetzt werden. Das ist ein normaler Vorgang und Teil der Forschung, doch sobald ein Projekt an die Öffentlichkeit dringt, dürfte es dann doch etwas ernster und weiter fortgeschritten sein. Überraschenderweise gibt es nun wieder ein neues Betriebssystem.





Wie nun bekannt wurde, hat sich Google vor wenigen Tagen die neue Marke Pigweed beim US-Patentamt gesichert, die in vielen Kategorien zum Einsatz kommen kann und lediglich als „Computer operating software“ beschrieben wird. Weitere Informationen zum Projekt oder dem dahinterstehenden Produkt gibt es leider nicht. Das Bild zur Markeneintragung ist nicht weiter von Bedeutung, denn Google verwendet schon seit vielen Jahren für die meisten Markeneintragungen ein Wortbild.

Die sehr kurze Beschreibung lässt vermuten, dass es sich bei Pigweed um ein Betriebssystem handelt, obwohl ja nicht von „operating system“, sondern von „operating software“ die Rede ist. Das kann natürlich einen großen Unterschied ausmachen. Interessant ist hingegen, dass das Wörtchen „Pigweed“ schon vor einiger Zeit im Fuchsia-Projekt aufgetaucht ist. Allerdings auch nur an einer Stelle und von einem Entwickler, der Google-intern an vielen Projekten arbeitet und die Zeile nach kurzer Zeit wieder gegen „Fuchsia“ ausgetauscht hat.







Ob sich damit eine Verbindung zwischen Fuchsia und Pigweed herstellen lässt, ist schwer zu sagen. Der Googler kann sich auch einfach nur vertan haben, da er ja wie bereits gesagt laut dem Profil an vielen Projekten in der Frühphase mitarbeitet. Eine Verknüpfung beider Projekte liegt aber dennoch nahe, weil es eben beides neue Betriebssysteme sind die mindestens ein gemeinsames Teammitglied haben.

Eine weitere Referenz auf Pigweed gibt es bei Chromium, allerdings nur als einmalige Bezeichnung für einen Projektnamen ohne jeglichen weiteren Bezug. Weil ich in den letzten Wochen mehrmals über eine Ablösung von Chrome OS spekuliert habe, ist das natürlich Wasser auf meinen ganz persönlichen Mühlen. Dennoch sollte man dem vorerst keine große Bedeutung beimessen. Möglicherweise startet bei Google schon bald ein neues Betriebssystem-Karussell, vielleicht sind es aber auch nur interne Projekte zur Weiterentwicklung neuer Technologien. Wir werden es weiter beobachten.

Der interessanteste Punkt ist es eigentlich, dass Google „Pigweed“ als Marke angemeldet hat. Aber würde ein Betriebssystem wirklich unter der Bezeichnung veröffentlicht werden? Schwer zu glauben, da klingt „Fuchsia“ schon sehr viel wahrscheinlicher. Beides beschreibt übrigens Pflanzen.

