Google Maps: Der Hack, der keiner war – Manipulation ist nur unter perfekten Bedingungen möglich

Der Google Maps-Hack sorgt schon seit einigen Tagen für große Diskussionen und dürfte vielen Menschen wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben – aus vielerlei Gründen. Die vom Berliner Künstler Simon Weckert durchgeführte Aktion war allerdings deutlich unspektakulärer als es das veröffentlichte Video suggeriert hat. Jetzt hat Weckert selbst verkünden müssen, dass sich Google Maps auf diese Weise nur sehr eingeschränkt bis praktisch gar nicht manipulieren lässt.



Google Maps ist für viele Nutzer der absolute Standard zur Routenplanung und wird von immer mehr Menschen auch zur Navigation im Auto verwendet – ob nun über das Smartphone oder direkt innerhalb von Android Auto. Google Maps erfreut sich vor allem durch den sehr hohen Informationsgehalt der Karten und den Live-Informationen großer Beliebtheit. Zu diesen gehört auch die Stau-Meldung, deren Integrität durch die jüngste Aktion angegriffen werden sollte.

Es mutet schon sehr spektakulär an: Ein Mann geht mit einem Bollerwagen, gefüllt mit 99 Smartphones, über eine ruhige Straße mitten in Berlin und produziert dadurch für Google Maps einen riesigen Stau. Die kaum befahrene Straße färbt sich auf der Kartenplattform plötzlich in ein dunkles Rot und suggeriert damit allen Nutzern, dass es an dieser Stelle einen Stau gibt. Schlimmer noch: Auch die Navigation reagiert darauf und wird alle Autofahrer um diese Straße herum führen.

Aufgrund des weltweiten Medien-Interesses musste der Aktionskünstler Simon Weckert nun aber wieder etwas zurückrudern, denn er hatte das Video und auch die Beschreibung seiner Aktion doch sehr knapp gehalten und dabei einige wichtige Dinge verschwiegen. Nun hat er zugegeben, dass die Manipulation der Kartenplattform doch nicht so einfach ist, wie es im Video dargestellt wird. Zwar reagiert Google Maps laut seinen Aussagen tatsächlich auf die 99 schleichenden Smartphones, aber schon ein einziges Fahrzeug mit normaler Geschwindigkeit lässt die Aktion ins Leere laufen.

Dennis Horn, WDR-Digitalexperte:

Das Ganze funktioniert nur, wenn kein Auto auf der Straße unterwegs ist. Sobald ein Auto auf derselben Route fährt, erkennt die App das. In diesem Fall verfehlen die 99 Smartphones von Weckert ihr Ziel.

Diese Einschätzung wurde vom Künstler Simon Weckert mittlerweile bestätigt.







Weckert hat die Aktion auf mehreren Straßen durchgeführt, einmal sogar direkt vor der Google-Zentrale und dabei natürlich nur die erfolgreichen Versuche in das Video mit aufgenommen. Bei einigen Versuchen kam dann wider erwarten doch noch ein Fahrzeug mit aktivem Android-Smartphone vorbei und schon war der per Bollerwagen produzierte Stau auch auf Google Maps wieder aufgelöst oder wurde gar nicht erst auf der Kartenplattform angezeigt. Aus diesem Grund hatte Weckert vor allem Straßen ausgesucht, die kaum befahren sind.

Man kann darüber diskutieren, ob die von den Google Maps-Algorithmen eingesetzte Wertung tatsächlich sinnvoll ist – auch wenn sie in dem Fall eine solche Manipulation verhindern kann. Wenn 99 Smartphones einen Stau melden und ein einziges keinen Stau, warum vertrauen die Algorithmen dem einen Smartphone? Wäre es dann umgekehrt auch möglich, dass ein durch einen Stau fahrendes Motorrad oder gar Fahrrad einen echten Stau auf der virtuellen Karte aufheben kann? Weil das offenbar nicht geschieht, scheinen die Algorithmen schon jetzt extrem gute Plausibilitätskontrollen zu besitzen.

Eines hat Weckert mit der Aktion aber auf jeden Fall erreicht: Es wurde eine Diskussion über die Datensammlung und das vielleicht auch blinde Vertrauen in Google Maps und dessen angebliche einfache Manipulation entfacht. Aber wie sich herausstellt, war es schlussendlich keine echte Manipulation, sondern nur eine bewusste Nutzung perfekter Umstände, die im Alltag keinen echten „Hack“ ermöglichen würden.

