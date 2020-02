Google Maps steht gerade erst durch den angeblichen Hack und der Stau-Manipulation unter Beschuss, hat nun aber dennoch etwas zu feiern: Die Kartenplattform feiert den 15. Geburtstag und erhält anlässlich dessen eine völlig neue Navigation mit fünf Tabs am unteren Rand. Außerdem wird das App-Icon modernisiert und stellt nun nicht mehr die Karte, sondern den berühmten Pin in den Mittelpunkt.



Google Maps gehört ohne Frage zu den populärsten Google-Produkten überhaupt und dürfte bei sehr vielen Smartphone-Nutzern auf der ersten Homescreen-Seite zu finden sein und täglich genutzt werden. Gestartet wurde die Plattform am 8. Februar 2005 als einfacher Kartendienst im Browser, dessen Entwicklung bis heute rasant vorangetrieben wurde und die App in immer mehr Bereichen des täglichen Lebens etabliert hat. Das muss natürlich gefeiert werden!





Google Maps wird 15 Jahre alt und bekommt anlässlich dieses halbrunden Geburtstags ein völlig neue Icon, auf das ihr nun schon einstellen könnt und das in den nächsten Tagen oder Wochen bei allen Nutzern auf dem Homescreen erscheinen wird. Das neue Icon seht ihr in obiger Grafik und auch in folgender Animation. Wie sehr gut zu sehen ist, verabschiedet man sich vollständig von der seit Beginn an verwendeten Karten-Darstellung – die für Google Maps natürlich sehr passend war.

Das neue Icon stellt nun den Pin in den typisch bunten Google-Farben in den Mittelpunkt. Das sieht zwar sehr schick aus, aber meiner Meinung nach war die alte Darstellung sehr viel besser für jegliche Größen und Plattformen geeignet. Der Pin wird heute ohnehin schon von vielen Menschen mit Google Maps assoziiert und möglicherweise möchte man das nun noch mehr stärken. Aber auch das Gewohnheitstier Mensch wird hoffentlich mit dem neuen Icon klar kommen 🙂







Eine neue Navigation

Die Navigation am unteren Rand wird vollständig überarbeitet und besteht ab sofort aus den folgenden fünf Tabs:

Entdecken: Ihr wollt in der Nähe Mittagessen gehen oder habt mal wieder Lust auf ein Konzert? Im Entdecken-Tab findet ihr Informationen, Bewertungen und noch vieles mehr von mehr als 200 Millionen Orten weltweit – von Restaurants bis hin zu Sehenswürdigkeiten.

Ihr wollt in der Nähe Mittagessen gehen oder habt mal wieder Lust auf ein Konzert? Im Entdecken-Tab findet ihr Informationen, Bewertungen und noch vieles mehr von mehr als 200 Millionen Orten weltweit – von Restaurants bis hin zu Sehenswürdigkeiten. Pendeln: Egal, ob ihr mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, das Pendeln-Tab hilft euch, die effektivste Route zu finden. Gebt eure tägliche Pendelstrecke ein und bekommt Echtzeit-Updates zum Verkehr, geschätzte Reisezeiten und Vorschläge für alternative Routen.

Egal, ob ihr mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, das Pendeln-Tab hilft euch, die effektivste Route zu finden. Gebt eure tägliche Pendelstrecke ein und bekommt Echtzeit-Updates zum Verkehr, geschätzte Reisezeiten und Vorschläge für alternative Routen. Gemerkt: Bis heute wurden auf Google Maps mehr als 6,5 Milliarden Orte gespeichert – vom Bäcker um die Ecke bis hin zu den beliebtesten Restaurants im Urlaubsort. Ab heute könnt ihr all diese Spots an einem Ort finden und organisieren. Schaut euch eure gespeicherten Favoriten an, organisiert noch leichter euren anstehenden Städtetrip und teilt eure Empfehlungen mit Freunden.

Bis heute wurden auf Google Maps mehr als 6,5 Milliarden Orte gespeichert – vom Bäcker um die Ecke bis hin zu den beliebtesten Restaurants im Urlaubsort. Ab heute könnt ihr all diese Spots an einem Ort finden und organisieren. Schaut euch eure gespeicherten Favoriten an, organisiert noch leichter euren anstehenden Städtetrip und teilt eure Empfehlungen mit Freunden. Beitragen: Hunderte Millionen Nutzer liefern jedes Jahr neue Informationen, um Google Maps aktuell zu halten. Mit dem neuen Beitragen-Tab könnt ihr noch einfacher euer Wissen über Orte teilen. Fügt zum Beispiel Details zu einer Straße oder Adresse, fehlende Orte, Bewertungen für ein Unternehmen oder Fotos hinzu. Jeder Beitrag hilft anderen Nutzern, mehr über neue Plätze zu erfahren.

Hunderte Millionen Nutzer liefern jedes Jahr neue Informationen, um Google Maps aktuell zu halten. Mit dem neuen Beitragen-Tab könnt ihr noch einfacher euer Wissen über Orte teilen. Fügt zum Beispiel Details zu einer Straße oder Adresse, fehlende Orte, Bewertungen für ein Unternehmen oder Fotos hinzu. Jeder Beitrag hilft anderen Nutzern, mehr über neue Plätze zu erfahren. Aktuell: Der neue Aktuell-Tab versorgt euch mit angesagten neuen Plätzen und Trends – unter anderem von Local Guides! Neben dem Entdecken, Speichern und Teilen von diesen Empfehlungen, könnt ihr auch direkt Kontakt zu Unternehmen aufnehmen, um beispielsweise Fragen zu stellen.

[Google Deutschland-Blog]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren