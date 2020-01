Stadia: Google kündigt viele neue Produkte und Präsenz auf der Game Developers Conference an + Livestream

Vor wenigen Monaten ist Google mit Stadia groß in den Spielemarkt eingestiegen und wird auch in Zukunft ein sehr hohes Gewicht in dieser Branche haben wollen. Jetzt wurde angekündigt, dass Google auf der anstehenden GDC (Game Developers Conference) vertreten sein und dort ein sehr volles Programm abhalten wird. Außerdem wird es eine Keynote geben, auf der einige neue Produkte und Features vorgestellt werden sollen.



Google hat den Einstieg in den Spielemarkt über einen sehr langen Zeitraum vorbereitet und hat weit mehr Aktivitäten als nur die Spieleplattform Stadia. Schon lange vor der Ankündigung von Stadia wurde bekannt, dass Google umfangreiche Verträge mit Unity geschlossen hat, damit viele Spiele in der Google Cloud gehostet und mit Google-Werbung versehen werden können. Außerdem wird die Google Maps-Engine in Spielen Verwendung finden um echte „Real World“-Games zu ermöglichen.

Google hat nun angekündigt, dass das Unternehmen groß auf der Game Developers Conference 2020 vertreten sein wird und dort auch eine Keynote abhält sowie ein volles Programm bereithält. Es werden neue Produkte und Features in Aussicht gestellt, die sowohl Stadia als auch die vielen weiteren in Vorbereitung befindlichen Produkte rund um das Thema Gaming betreffen. Schon jetzt ist die grobe Agenda der fünftägigen Veranstaltung bekannt, in den nächsten Wochen sollen aber schon weitere Teaser oder erste Ankündigungen folgen.

You’ll learn about new products and solutions from Google that will help developers for all platforms take their game to the next level. Everything kicks off with the Google for Games Developer Summit Keynote on Monday, March 16th where product leaders from across Google will share the biggest announcements for game developers. After the keynote, join in on two days of developer sessions to learn how to use Google solutions to create great games, connect with more players, and scale your business.