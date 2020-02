Pixel 4 vs. iPhone 11 Pro: So schlagen sich die beiden Smartphone-Kameras im direkten Vergleich (Galerie)

Wir sind nun schon im zweiten Monat des Jahres 2020 angekommen und bei vielen Herstellern steht die nächste Smartphone-Generation vor der Tür. Gleichzeitig wird die 2019er-Generation preislich etwas interessanter und dürfte in den Fokus vieler Käufer rücken. Gerade Google-Nutzer könnten vielleicht vor der Entscheidung Pixel oder iPhone stehen. Anlässlich dessen findet ihr hier einen großen Kameravergleich zwischen dem Google Pixel 4 und Apple iPhone 11 Pro.



Auf dem Smartphone-Markt gibt es nahezu jährlich neue Trends und Schwerpunkte, wobei sich aktuell noch nicht sagen lässt, welche Neuheiten, Eigenheiten oder Schwerpunkte uns erwarten werden – Falt-Smartphones werden es aber wohl auch 2020 noch nicht sein. Ein sehr wichtiges Kriterium sind seit einigen Jahren vor allem die Kameras, denn die Hersteller liefern sich ein wahres Wettrennen um die Fotoqualität. Insbesondere Apple und Google stechen durch ihre Technologien und Foto-KIs heraus.





Apples iPhones besaßen lange Zeit die beste Smartphone-Kamera mit der höchsten Fotoqualität – das war relativ unangefochten und die Android-Hersteller waren auch nur wenig motiviert, daran etwas zu ändern. Google hat mit den Pixel-Smartphones von Beginn an einen Schwerpunkt auf die Kamera(s) gesetzt und konnte damit zwei Jahre in Folge sogar den Titel der „weltbesten Smartphone-Kamera“ einfahren – noch vor Apple. Seitdem setzen auch die anderen großen Hersteller von Huawei über Samsung bis Xiaomi und OnePlus verstärkt auf diesen Bereich.

Pixel 4 und iPhone 11 sind nun schon seit einigen Monaten auf dem Markt und gelten trotz sehr unterschiedlicher Bewertungen und Vergleichstests als beste Wahl für Hobby-Fotografen. Wer sich nicht für eines der beiden Geräte entscheiden kann, findet hier eine Galerie mit interessanten und teilweise auch eindeutigen Vergleichsbilder zwischen den beiden Smartphones. Die Vergleiche decken viele Bereiche ab, lassen aber die Sternenfotografie aus, die eine Stärke der Pixel 4-Smartphones sind.

Auf den Vergleichsbildern seht ihr links jeweils das Pixel 4 und auf der rechten Seite das iPhone 11 in der Pro-Version. Eine größere und interaktive Ansicht findet ihr direkt in unserer Quelle bei Toms Guide.







Statue

Park bei Nacht

Person bei Nacht

Straßenschild







Bibliothek

Portrait

8x Zoom

Ultrawide







Das Ergebnis – Pixel 4 vs. iPhone 11

In obiger Tabelle seht ihr, welches der beiden Smartphones im jeweiligen Vergleichstest die Nase vorne hat – zumindest laut der objektiven Meinung der Tester. Wie ihr seht, hat das iPhone 11 die Nase vorne und hat bei einem Foto mehr besser abgeschnitten als Googles Smartphone. Natürlich kann man sich gerade bei Fotos das subjektive Ergebnis je nach Quelle und Tester etwas drehen, aber meiner Meinung nach ist das ein sehr faires Ergebnis.

Sehr wahrscheinlich werden sowohl Google als auch Apple in diesem Jahr wieder nachlegen und weitere Verbesserungen in ihre Kamera-Apps bringen. Google wird vermutlich schon im Mai mit dem Pixel 4a nachlegen und vielleicht schon neue Schwerpunkte setzen, so wie 2018 mit der Nacht- und 2019 mit der Sternenfotografie.

[Toms Guide]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren