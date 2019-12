Pixel 4: Googles zeigt beeindruckende Polarlicht-Fotos – aufgenommen mit dem Astromodus (Galerie + Video)

Google hat die Pixel 4-Smartphones mit dem neuen Astromodus ausgestattet, der in diesem Jahr eines der Highlights der Kamera-App darstellt und Bilder liefern kann, die in der Form mit keiner anderen Smartphone-Kamera möglich sind. Um das zu unterstreichen, hat man nun den Profifotografen Tom Archer nach Norwegen geschickt, um das Polarlicht mit einem Pixel 4-Smartphone aufzunehmen. Herausgekommen sind beeindruckende Bilder sowie ein Making of-Video.



Bei allen Pixel-Generationen stand bisher die Kamera im Mittelpunkt, die durch viele Softwaretricks zu immer neuen Höchstleistungen gebracht wurde, was im vergangenen Jahr im nach wie vor beeindruckenden Nachtmodus gipfelte. In diesem Jahr sind die neuen Tricks nicht ganz so aufregend, aber dennoch nicht weniger beeindruckend: Erst vor wenigen Tagen wurde der verbesserte Portrait Modus vorgestellt und heute bringt uns Google erneut den Astromodus etwas näher.

Mit dem Astromodus der Pixel 4-Smartphones ist es möglich, einen klaren Sternenhimmel so aufzunehmen, wie man es bisher von keiner Smartphone-Kamera erwarten konnte und bei dem auch viele kostspieligere Kameras passen müssten. Im Alltag ist das nicht unbedingt praktikabel und nur die wenigsten Nutzer dürften das tatsächlich verwenden, aber dennoch ist die Funktionsweise und die Ergebnisse des Astromodus immer wieder beeindruckend.

Google hat vor wenigen Wochen den Profifotografen Tom Archer nach Norwegen geschickt und das Polarlicht einzig und allein mit einem Pixel 4-Smartphone inklusive Stativ zu fotografieren. Archer hat dies in der Vergangenheit bereits mehrfach getan, dann aber natürlich mit echtem Profi-Equipment. Laut den Aussagen des Fotografen, die übrigens als „Werbung“ gekennzeichnet sind, sind solche Aufnahmen bisher undenkbar gewesen und waren nur mit sehr teuren Kameras überhaupt machbar.

Im Folgenden findet ihr eine kurze Galerie der Aufnahmen, die wirklich zu beeindrucken wissen – vor allem wenn man weiß, mit welcher Kamera die Bilder geschossen wurden. Darunter findet ihr auch noch ein Making of-Video, in dem der Fotograf selbst erneut zu Wort kommt und zeigt, wie diese Aufnahmen entstanden sind.

Can you believe these images were taken on a phone!? I wouldn’t have believed it. @google approached me about a month back and challenged me to capture the aurora on the new @googlepixel 4. I was sceptical, but really intrigued. So I set off to Senja in Norway and put the phone through it’s paces and was blown away. The Pixel 4 is capable of taking 4 minute exposures and the level of detail it captures in the dark is definitively unrivalled on a phone.