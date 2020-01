Google arbeitet seit mittlerweile 18 Monaten am Übergang von Google Play Music zu YouTube Music und nicht wenige Beobachter – inklusive mir – gehen mittlerweile davon aus, dass sich die mittelfristigen Pläne schon längst wieder geändert haben. Doch nun kommt wieder etwas Bewegung in die Sache, denn YouTube Music könnte schon sehr bald den Zugriff auf die von den Nutzern bei Google Play Music hochgeladenen Inhalte ermöglichen. Entsprechende Hinweise sind in der App bereits zu finden.



Google Play Music wirdeingestellt, sobald der Übergang zu YouTube Music abgeschlossen ist. Zu diesem Übergang gehört aber nicht nur, dass die Nutzer auf die neue Plattform wechseln, sondern auch die versprochene Mitnahme aller wichtigen Funktionen. Ein sehr wichtiger Unterschied zwischen den beiden Plattformen ist es nach wie vor, dass die Nutzer bei Google Play Music eigene Songs hochladen können. Bei YouTube Music (noch) nicht.

In der aktuellen Version der YouTube Music-App für Android wurden interessante Hinweise darauf gefunden, dass der Musikplayer schon sehr bald Zugriff auf die Datenbank von Google Play Music bekommen und auch die von den Nutzern hochgeladene Musik abspielen dürfte. Entsprechende Hinweise sind in folgenden Textzeilen zu finden, die auf einen neuen Bereich innerhalb der App hinweisen, der aktuell noch gar nicht existiert.

Primary artists on albums and songs in your library will show up here. Artists you subscribe to are listed under subscriptions.

Songs from your albums will now show up here along with your added & liked songs – shuffle them all!