Sonos verklagt Google: Google will energisch kämpfen und weist die Vorwürfe des einstigen Partners zurück

Es ist eine kleine Smart Home-Bombe, die Sonos da vor wenigen Tagen gezündet hat: Sonos verklagt Google aufgrund zahlreicher Patentverletzungen, die nicht nur durch die Google Home Smart Speaker, sondern auch eine Reihe weiterer Produkte begangen worden sein sollen. Jetzt hat sich ein Google-Sprecher zu Wort gemeldet und zeigt sich wenig überraschend sehr enttäuscht davon, dass der einstige Partner Sonos nun die juristische Keule herausholt.



Sonos bietet schon seit langer Zeit drahtlose und smarte Lautsprecher an, die schon weit vor den Geräten von Google und Amazon auf den Markt waren. Dementsprechend konnte das Unternehmen damals viele Patente für Technologien und Methoden einreichen, die heute selbstverständlich sind und auch von allen Konkurrenten genutzt werden. Weil man sich viele Jahre lang nicht auf Lizenzzahlungen einigen konnte, hat man nun Klage gegen Google eingereicht.

Sonos beschuldigt Google, in über ein 100 Fällen mindestens fünf Patente zu verletzen – und das auch mit Geräten abseits der Home-Smart Speaker, so wie etwa dem Chromecast oder den Pixel-Smartphones. Nach eigenen Angaben versucht Sonos bereits seit mindestens 2016, sich mit Google auf Lizenzzahlungen für die beschriebenen Methoden zu einigen – bislang allerdings ohne Erfolg. Irgendwann verlor man eben die Geduld und hat vor wenigen Tagen Klage eingereicht.

Googles Statement

Over the years, we have had numerous ongoing conversations with Sonos about both companies’ IP rights and we are disappointed that Sonos brought these lawsuits instead of continuing negotiations in good faith. Google’s technology was developed independently by Google — it was not copied from Sonos. We dispute these claims and will defend them vigorously.