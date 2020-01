Android Auto: Volvo XC40 – das erste Auto mit Googles neuer Plattform Android Automotive (Galerie & Video)

Android Auto bekommt auch in Deutschland bald neue Konkurrenz von Amazon, wenn auch im ersten Schritt noch mit einer wenig überzeugenden Umsetzung. Google ist aber schon längst einen Schritt weiter und wird in diesem Jahr gemeinsam mit Volvo das neue Betriebssystem Android Automotive im Volvo XC40 auf den Markt bringen. Auf der CES in Las Vegas war das Fahrzeug nun erneut zu sehen, von dem es in der Vergangenheit schon viel Bildmaterial zu sehen gab.



Android Automotive ist Googles nächster großer Schritt im Auto und soll die etablierte Plattform Android Auto beerben und langfristig wohl auch ablösen. Bei Android Automotive handelt es sich um ein eigenes Betriebssystem für das Infotainment-System im Fahrzeug, das tief verwurzelt ist und auf viele Sensoren des Autos zugreifen und auch eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen steuern kann – von der Klimaanlage bis hin zum Scheibenwischer.

Google arbeitet schon seit langer Zeit an Android Automotive und auch der erste Partner Volvo soll bereits seit längerer Zeit mit an Bord sein, sodass man nun gemeinsam das erste Produkt bzw. Fahrzeug aus dieser Kooperation auf die Straße bringen kann. Volvo hat den Volvo XC40 mit Android Automotive vorgestellt, der gleich in mehreren Punkten ein Novum darstellt: Es ist der erste voll-elektrische Volvo des nicht mehr ganz so schwedischen Unternehmens und zugleich auch das erste Fahrzeug, das vollständig auf Googles Android Automotive setzt.

Bei Android Automotive handelt es sich um ein eigenes Betriebssystem für das Infotainment-System im Fahrzeug, das trotz ähnlicher Bezeichnung und dem gleichen Einsatzgebiet sehr viele Unterschiede zu Android Auto aufweist. In vielen Reviews und Demos haben wir das Betriebssystem in den vergangenen Wochen sehr ausführlich vorgestellt. Wer sich dafür interessiert, findet hier ausführliche Hands on-Videos von Android Automotive.

Im Rahmen der damaligen Vorstellung wurden viele Bilder und auch ein Werbevideo veröffentlicht, das in Kombination mit den neuen Aufnahmen aus dem auf der CES ausgestellten XC40 schon einen sehr interessanten Einblick in die Welt von Android Automotive gibt.

Android Automotive wird wie üblich hauptsächlich auf dem fest integrierten Tablet im Fahrzeug zur Verfügung stehen und den Nutzern dort die bekannten Funktionen anbieten, aber eben auch viele Dinge integrieren, die bisher nur den Infotainment-Systemen der Fahrzeughersteller vorbehalten waren. Ins Detail geht man in der ersten Ankündigung nicht, Android Automotive soll aber vollständig mit Volvos On-Call System verbunden sein, das Informationen zum Fahrzeug bereithält, das Fahrzeug suchen, versperren und im Winter auch vorheizen kann.

Wie auf obigem Bild zu sehen ist, wird die Kartendarstellung von Android Automotive aber auch direkt vor dem Fahrer dargestellt, der auf den digitalen Anzeigen ebenfalls sehr viele Informationen sehen und abrufen kann. Ziel war es, dass der Fahrer mehr Möglichkeiten bekommt, aber seine Hände dennoch stets am Lenkrad und die Augen im besten Falle auf der Straße lassen kann. Dafür soll vor allem der tief integrierte Google Assistant sorgen, der natürlich auch Google Maps und andere von Android Auto bekannte Google-Apps mit im Gepäck hat.

Volvo ist aber nicht nur stolz auf Android Automotive, sondern auch auf die nahtlose Umsetzung wie auf dem Smartphone. Der XC40 wird das erste Fahrzeug sein, bei dem das Infotainment-System Over-the-Air-Updates erhalten wird – also direkt über die Mobilfunkanbindung. Das Hantieren mit USB-Sticks im Auto ist damit also zumindest bei Android Automotive und diesem Fahrzeug vorbei. Wie lange es diese Updates gibt und ob auch hier nur die 2-3 Jahres-Regel wie auf dem Smartphone gilt, wurde noch nicht verraten. Im Auto dürfte es natürlich gerne sehr viel länger sein.

“We are finally giving you the same experience in your car that you’re used to on your phone, but adapted for safe interaction while driving,” says Henrik Green, Chief Technology Officer at Volvo Cars. “And by introducing over-the-air updates for everything from maintenance to completely new features, the car can stay as fresh as your other digital products, always with the latest and greatest features.”

One of the best features of Android Automotive OS is that it is an Android operating system familiar to millions of developers, tailored to run in the car. Technology and services created by Google and Volvo Cars developers are embedded in the car, while additional music and media apps optimised and adapted for cars will be available through the Google Play Store.