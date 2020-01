Google Home: Nutzer berichten von schweren Problemen und defekten Geräten nach Firmware-Update

In vielen Smart Homes finden sich Smart Speaker aus der Google Home- bzw. Nest Home-Linie, die dem Nutzer mit dem Google Assistant viele Aufgaben abnehmen sollen. In jüngster Zeit scheint es aber große Probleme mit den Smart Speakern und auch mit dem Assistenten zu geben, denn nun werden schon wieder Berichte von zahlreichen unglücklichen Google Home-Nutzern bekannt. Deren Smart Speaker sind nach einem Preview-Update zu Briefbeschwerern geworden.



Googles Sortiment an Smart Speakern ist trotz der mittlerweile über dreijährigen Geschichte sehr übersichtlich, denn von echter Bedeutung und Relevanz sind eigentlich nur zwei Geräte: Zum einen der originale Google Home und als Zweites der Google Home Mini, der vor einigen Monaten als Nest Mini mit minimalen Verbesserungen neu vorgestellt wurde. Ende letzten Jahres sorgte Google Home Mini für Probleme und jetzt ist der große Bruder an der Reihe.

Viele Nutzer des Google Home im Preview-Programm berichten davon, dass sie ihren Smart Speaker nach dem letzten Firmware-Update nicht mehr nutzen können. Nach dem Update blinkt die LED auf der Rückseite in oranger Farbe und der Rest des Geräts gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Der Smart Speaker lässt sich nicht mehr ansprechen und reagiert natürlich auch nicht auf Sprachbefehle. Offenbar bleibt das Update also an irgendeiner Stelle stecken und macht das Gerät durch die nicht abgeschlossene Installation unbrauchbar.

Einige Nutzer konnten sich dadurch behelfen, dass sie einen Factory Reset durchgeführt haben, aber diese Meldungen sind derzeit eher in der Minderheit. Viele Nutzer sehen nach dem Reset weiterhin die orange LED, nur dass sie jetzt nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft leuchtet. Macht es auch nicht besser und das Gerät bleibt weiterhin unbenutzbar. Die Nutzer, die kein Reset durchgeführt haben, können das orange blinken dauerhaft „genießen“. Von einem zu frühen Abbruch des Update-Vorgangs kann also keine Rede sein.

Die Berichte zahlreicher Nutzer strecken sich mittlerweile über etwa drei Tage, bisher hat sich Google aber noch nicht offiziell zu Wort gemeldet. Gut möglich, dass man nun wieder vor einem praktisch unlösbaren Problem steht.

Weil die Google Home Smart Speaker nach dem Update nicht mehr angesprochen werden können und sich nach dem Factory Reset auch nicht mehr im WLAN-Netzwerk befinden, gibt es eigentlich keine Chance auf ein weiteres Update. Die Geräte sind einfach gebrickt und taugen somit nur noch als Briefbeschwerer. Eine problematische Situation, denn bei den meisten Nutzern dürfte die Garantie bereits abgelaufen sein, sodass sie einfach „Pech“ haben.

Problematisch für Google ist es, dass das Preview-Programm sehr eindeutig kein BETA- und erst recht kein experimentelles Programm ist. Google beschreibt diesen Update-Kanal einfach damit, dass darüber Updates etwas früher verteilt werden, die die gleichen Qualitätsanforderungen wie stabile Updates haben:

Our intention is that Preview Program updates will be of the same quality as production version updates. You’re simply getting earlier access to new features before they’re released broadly.