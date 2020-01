Google Kamera: Videoaufnahme mit 24 FPS kommt & Bitte nicht stören automatisch aktivieren (Screenshots)

Die Google Kamera-App gehört zu den populärsten Google-Apps und ist natürlich auf jedem Pixel-Smartphone zu finden, denn sie trägt ihren Teil dazu bei, dass die Smartphones immer bessere Bilder aufnehmen. Aber auch Videos spielen für viele Nutzer eine große Rolle und so arbeitet Google nun an einer Verbesserung, die vor allem Profinutzer freuen dürfte: Schon bald lassen sich Videos auch mit 24 FPS aufnehmen.



Die Google Kamera-App bildet die Grundlage zur Nutzung der starken Kamera-Features auf den Pixel-Smartphones, erfreut sich aber auch außerhalb von Googles Smartphone-Welt durch viele Portierungen großer Beliebtheit. Grundlegende neue Funktionen sind meist erst mit dem Release eines neuen Pixel-Smartphones zu erwarten, weil uns aber die Pixel 4a-Smartphones bevorstehen , darf man sich vielleicht bald wieder freuen.





Google Kamera gibt den Nutzern drei Möglichkeiten zur Auswahl der FPS-Zahl bei der Aufnahme von Videos. Entweder wird ein Video mit 30 Frames per Seconds (also Bilder pro Sekunde) aufgenommen, wahlweise mit 60 FPS oder man lässt die App durch die AUTO-Funktion einfach selbst entscheiden. Normalerweise heißt es in der Tech-Welt ja immer schneller, höher, weiter – was insbesondere bei den Kameras in den vergangenen Jahren sehr wichtig gewesen ist. Jetzt gehen die Entwickler aber genau in die andere Richtung.

In der neuesten Version der App mit der Nummer 7.3 wurden nun eindeutige Hinweise darauf entdeckt, dass sich zukünftig auch 24 FPS auswählen lassen. Das hat im Profibereich eine große Bedeutung, denn 24 FPS sind bis heute der Standard im Kino und bei Filmaufnahmen, sodass die fertigen Werke eine leicht angepasste Optik erhalten können. Dem durchschnittlichen Nutzer dürfte das bei seinen Amateurfilmen nicht auffallen, aber das geschulte Auge stellt durchaus einen Unterschied fest.

Weil Google die eigene Kamera-App und auch die Pixel-Smartphones sehr gerne im Profibereich ansiedelt und mit den Smartphones sogar echte Musikvideos drehen lässt, ist es kein Wunder, dass diese Zielgruppe noch nun stärker umgarnt werden soll. Mit einem Rollout ist es vermutlich vor Mai 2020 zur Google I/O nicht zu rechnen.







Eine weitere Neuerung wurde durch das Update direkt freigeschaltet und kann bereits aktiviert werden: In den Einstellungen gibt es nun die neue Option bzw. Verknüpfung, dass die Kamera-App den „Bitte nicht stören“-Modus steuern kann. Den kann der Nutzer natürlich auch selbst mit zwei Schritten aktivieren, aber wenn es mal wieder schnell gehen soll oder man nach der Aufnahme des Videos das Deaktivieren vergisst, ist ein Automatismus natürlich praktischer.

Der Zweck des Ganzen ist es, dass die Kamera-App bei der Aufnahme eines Videos diesen Modus aktiviert, sodass das Smartphone den Nutzer währenddessen nicht mit Benachrichtigungen nerven kann. Das ist natürlich optional und die neue Option stellt auch erst einmal sicher, dass die Kamera diese Berechtigung überhaupt erhalten hat. Nach Vergabe der Berechtigung lässt sich das dann aktivieren und somit in Ruhe und ungestört Videos aufnehmen.

