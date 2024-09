Pixel Update: Viele neue Produkte kommen, verlängerte Updates, neuer Superzoom und vieles mehr

Die erste Pixel-Woche im September ist vorübergegangen und hat uns auch diesmal wieder viele interessante Einblicke und neue Informationen gebracht. So konnten wir über die Pixel-Roadmap für 2025 berichten, über längere Updates, den Pixel Superzoom und zwei Schwachstellen. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update zu einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn wir konnten euch sehr viele Informationen rund um die neuen Produkte liefern, über einige Enttäuschungen, aber auch Fortschritte berichten. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Diese Pixel-Smartphones kommen 2025

Google wird auch 2025 einen ganzen Schwung an Pixel-Smartphones auf den Markt bringen. Eine Roadmap zeigt uns, mit welchen Geräten zu rechnen ist. Das Portfolio soll erneut in mehrere Richtungen wachsen.

» Das ist die Pixel-Roadmap für 2025

Google verlängert Android-Updates für Pixel 6

Die Pixel 6-Smartphones laufen in puncto OS-Updates mittlerweile im Bonus-Modus und es zeichnet sich ab, dass Google noch weitere Updates über der versprochenen Zeitraum hinaus spendieren dürfte.

» Pixel 6-Smartphones erhalten länger Updates als erwartet

So erkennt die Pixel Watch 3 einen Herzstillstand

Die Pixel Watch 3 ist dazu in der Lage, einen Herzstillstand des Trägers zu erkennen. Wir erklären euch, wie dieses ‚Loss of Pulse‘ funktioniert.

» Google erklärt ‚Loss of Pulse‘ der Pixel Watch 3









Das ist der neue Pixel Superzoom

Google Fotos erhält auf den Pixel 9-Smartphones einen neuen Superzoom, der auch mit älteren Bildern nutzbar ist, die nicht mit einer bestimmten Technologie aufgenommen worden sind.

» Das ist der neue Pixel Superzoom in Google Fotos

Ist das wirklich das Pixel 9a?

Es gibt neue Pixel 9a-Leaks, doch weiterhin werden trotz aller guten Leaker-Qualitäten Zweifel laut, ob es sich dabei tatsächlich um das für Frühjahr 2025 erwartete Budget-Smartphone handelt.

» Neues Pixel 9a-Foto sorgt für Rätselraten

Google versorgt die Pixel Watch 3 für drei Jahre mit Updates

Auch die Pixel Watch 3 wird von Google nur für drei Jahre mit Wear OS-Updates versorgt. Das ist mehr als bei vielen anderen Smartwatch-Herstellern, aber dennoch im Vergleich zu den Pixel-Smartphones sehr wenig.

» Update-Stillstand bei der Pixel Watch 3/strong>

Google startet Pixel Fieberthermometer-App in Deutschland

Das mit dem Pixel 8 Pro eingeführte Fieberthermometer lässt sich anlässlich des Pixel 9 Pro-Starts jetzt endlich auch in Deutschland nutzen.

» Pixel-Smartphones können jetzt Fiebermessen

Pixel-Foldables mit Dolmetscher-Modus

Google Translate bringt einen neuen Dolmetscher-Modus auf die Pixel-Smartphones, mit dem sich dieser an beide Personen zugleich wenden kann. Dabei wird natürlich der Formfaktor ausgenutzt.

» Faltbare Pixel-Smartphones erhalten Dolmetscher-Modus









Pixel 9a mit abgespecktem Tensor

Es gibt einen neuen Leak rund um das Pixel 9a, der sich erstmals mit den technischen Daten beschäftigt. Es zeigt sich, dass das Smartphone auf einen stark abgespeckten Tensor setzen wird – wohl aus Kostengründen. Das lässt auf eine interessante Generation hoffen.

» Pixel 9a setzt wohl auf schlanken Tensor-SoC

Pixel 9-Smartphones können nicht mehr parallel aufladen

Ärgerlich: Die Pixel 9-Smartphones sind nicht mehr dazu in der Lage, das Zubehör kabellos aufzuladen, so lange diese selbst kabelgebunden aufgeladen werden. Das dürfte zuvor sicherlich eine der meistgenutzten Methoden gewesen sein, ist mit der neunten Pixel-Generation aber nicht mehr möglich.

» Google beschränkt das parallele Aufladen der Pixel 9-Smartphones

