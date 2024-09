Android 15: Das ist Googles neue ‚Vanilla Ice Cream‘-Statue im Googleplex – süßer Bugdroid wurde enthüllt

Google hat in dieser Woche endlich den wichtigsten Schritt von Android 15 getan und die finale Version des Smartphone-Betriebssystems veröffentlicht. Am selben Tag wurde die schöne Tradition fortgeführt, eine passende Android-Figur im Googleplex zu enthüllen. In diesem Jahr wurde eine Statue für die intern gewählte Bezeichnung Vanilla Ice Cream im Google-HQ aufgestellt.



Wer schon etwas länger mit Android beschäftigt, wird sich vielleicht noch an die süßen Beinamen der einzelnen Generationen erinnern, die diese von „Android Cupcake“ bis „Android Pie“ getragen haben. Passend dazu wurden stets Android-Figuren im Googleplex aufgestellt. Zwar wurden viele alte Android-Figuren entfernt, aber dennoch gibt es seit dem vergangenen Jahr wieder neue Enthüllungen. Die Maskottchen haben in den nächsten Jahren einen festen Platz im Vorgarten des Googleplex in Mountain View.

Android 15 trägt die interne Bezeichnung „Vanilla Ice Cream“ und passend dazu hat man auch die Figur gestaltet. Wir sehen einen Bugdroid, der gemütlich auf einer Parkbank sitzt, dabei einen auffälligen roten Pullover trägt und ein großes Waffeleis in der Hand hält. Wer es gerne detailliert mag: Bei dem Eis scheint es sich um ein Softeis mit Vanillegeschmack zu handeln, das zur Verzierung mit bunten Zuckerperlen übersät ist. Das T-Shirt des Bugdroid hat gestreifte Ärmelansätze sowie eine gestreifte Brusttasche, in der sich allerdings augenscheinlich nichts befindet.

Die neue Figur dürfte sicherlich ein beliebtes Fotomotiv für Besucher werden, falls sich diese neben den Bugdroid auf die Bank setzen dürfen, allerdings scheint die Bank ein Teil des Gesamtmodells zu sein. Auf der Bank befindet sich außerdem eine Widmung, die auf dem Foto allerdings nicht zu erkennen ist. Vielleicht wird es in den nächsten Tagen weitere Bilder geben, auf denen wir mehr Details erkennen können. Im vergangenen Jahr wurde eine Android 14 Upside Down-Figur aufgestellt.

Letzte Aktualisierung am 7.09.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!