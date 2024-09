Pixel 9-Smartphones: Kabelloses Aufladen von Zubehör wird eingeschränkt – Parallel-Laden nicht mehr möglich

Viele Nutzer besitzen heute nicht nur ein Smartphone, sondern tragen auch weitere smarte Geräte mit sich herum, die regelmäßig aufgeladen werden wollen – etwa eine Smartwatch oder smarte Kopfhörer. Per Reverse wireless charging ist das recht bequem möglich, doch ausgerechnet bei den Pixel 9-Smartphones macht Google einen Rückschritt bzw. verharrt bei mangelnder Unterstützung.



Mit dem Verfahren des Reverse wireless charging ist es bequem möglich, das smarte Zubehör direkt per Smartphone aufzuladen. Einfach die kompatible Smartwatch oder die kompatiblen Kopfhörer auf das Smartphone legen und schon lädt der Smartphone-Akku die zusätzlichen Gadgets auf. Das funktioniert auch bei den Pixel 9-Smartphones ohne Probleme, saugt aber natürlich auf der anderen Seite den Smartphone-Akku leer. Da ist es natürlich praktisch, wenn dieses gleichzeitig an die Steckdose angeschlossen wäre. Doch das ist mit der neunten Generation nicht mehr möglich.

Google gibt im Support-Dokument an, dass das kabellose Aufladen anderer Geräte sofort pausiert wird, sobald das Smartphone an die Steckdose angeschlossen wird. Eine Begründung wird nicht geliefert, aber es dürfte wohl um die Hitzeentwicklung gehen, die bei dieser Brückennutzung manchmal doch erheblich werden kann. Statt dieses Problem zu lösen, hat man sich leider für eine Deaktivierung entschieden. Wer also etwa auf Reisen bisher sein smartes Türmchen aufgebaut und am nächsten Morgen volle Geräte erwartet hat, kann das mit einem Pixel 9 nicht mehr tun.

Aber auch Käufer eines neuen Pixel 9 Pro Fold sollten auf diese Methode keine Hoffnung haben, denn tatsächlich unterstützt das Smartphone überhaupt kein Reverse wireless charging – es ist schlicht nicht möglich. Das war schon beim Vorgänger der Fall und dürfte wohl ebenfalls technische Gründe haben.

