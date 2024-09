Gemini Update: Neuer Bildgenerator, Datei-Upload, Google Fotos-Integration, Gems-Experten und mehr

Googles KI-Plattform Gemini hat auch in dieser Woche wieder einige Fortschritte gemacht, die in Zukunft noch eine große Relevanz haben dürften. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch große Ankündigungen vorgeprescht: Denn es wurden einige neue Produkte rund um Gemini Live, Gemini Gems sowie den Bildgenerator auf den Weg gebracht. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini Bildgenerator erzeugt jetzt Menschen

Der Gemini Bildgenerator hat vor wenigen Tagen ein größeres Update erhalten, das nicht nur die Qualität gesteigert hat, sondern auch den Funktionsumfang. Ab sofort kann Gemini für Advanced-Abonnenten auch wieder Fotos von Menschen erzeugen.

» Der Gemini Bildgenerator kann jetzt Fotos von Menschen erstellen

Kann Gemini Gems die Social Media-Stars ersetzen?

Mit Gemini Gems gibt man allen Nutzern die Möglichkeit, einen eigenen Experten für spezialisierte Bereiche zu bauen. Jetzt gibt es Überlegungen, mit diesem Tool nicht nur Experten, sondern auch einige Social Media-Stars ersetzen zu können. Das dürfte noch interessant werden.

» Gemini Gems mit Social Media-Zukunft?









Gemini Live kommt zu Android Auto

Google wird Gemini Live zu Android Auto bringen, wo es den Google Assistant ersetzen soll. Fraglich allerdings, wie sich das mit der Tatsache verträgt, dass Gemini Live ein kostenpflichtiges Gemini Advanced-Abo erfordert.

» Google will Gemini Live zu Android Auto bringen

Gemini für Android erhält Datei-Upload

Die Gemini-App für Android erhält einen Datei-Upload, mit dem sich Dokumente unterschiedlicher Formate hochladen und auswerten lassen. Funktioniert für viele Dateitypen und soll erst der Anfang sein.

» Gemini Android-App erhält Datei-Upload

Google Fotos startet ‚Ask Photos‘-Assistent

Google Fotos erhält jetzt die vor einigen Monaten vorgestellte ‚Ask Photos‘-Funktion. Mit dieser soll sich Google Fotos noch besser als bisher durchsuchen lassen.

» Google Fotos erhält ‚Ask Photos‘-Funktion

