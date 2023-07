Pixel Update: Monatliche Updates für Watch und Tablet, neue Leaks zum Pixel 8, Pixel Fold im Teardown & mehr

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und hat uns auch in den letzten Tagen wieder sehr viele Informationen rund um die aktuellen Pixel-Produkte wie Watch und Tablet, die bevorstehenden Geräte und natürlich auch rund um die Pixel-Plattformen sowie Googles Verkaufsrekorde gebracht. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr aufschlussreich: So können wir einen detaillierten Blick auf die Pixel 8-Geräte werfen, das Pixel Fold ausführlich unter die Lupe nehmen, es gab Meldungen rund um die Pixel-Verkaufsrekorde, aber auch Software-Updates. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Monatliche Update für die neuen Pixel-Produkte

Die Pixel-Smartphones werden seit jeher zu Beginn des Monats mit Updates versorgt, aber wie sieht das eigentlich bei den Produkten aus anderen Kategorien aus? Die regelmäßigen monatlichen Updates für die Pixel Watch lassen darauf hoffen, dass sich das fortsetzt und auch das Pixel Tablet hat schon wenige Tage nach dem Verkaufsstart die erste Aktualisierung erhalten. Das Pixel Fold natürlich sowieso. Wir dürfen also darauf hoffen, dass Google alle Pixel-Produkte mit entsprechenden technischen Voraussetzungen (und der Notwendigkeit) regelmäßig mit Updates versorgt.

» Monatliches Update für Pixel Tablet und Pixel Watch









Alle Infos zum Pixel 8 Display und Kamera

Die Pixel 8-Smartphones rücken immer näher und mittlerweile gibt es sehr viele Informationen rund um die kommenden Smartphones. Damit ihr den Überblick nicht verliert, fassen wir alle bisher bekannten Details zu den Displays sowie den Kameras der beiden Geräte zusammen. Die Informationen stammen aus einer normalerweise sehr zuverlässigen Quelle, sodass ihr diese zu diesem Zeitpunkt schon als gegeben annehmen könnt. Es dürfte sich nichts mehr daran ändern.

» Alle Infos zum Pixel 8 Display und den Kameras

Pixel Tablet Hub-Modus ohne Dock nutzen

Das Pixel Tablet soll seine Stärke als Smart Display ausspielen, doch leider ist ausgerechnet der Ladedock nicht unbedingt das beste Gerät. Es leistet wenig und ist zu teuer. Gut, dass ihr auch externe Geräte von anderen Herstellern kaufen und diese ähnlich verwenden könnt. Wir zeigen euch, wie sich der Hub-Modus beim Aufladen triggern lässt, sodass die Smart Display-Oberfläche auch bei anderen Geräten zum Vorschein kommt.

» So lässt sich der Smart Display-Modus des Pixel Tablet triggern

Pixel-Smartphones personalisieren

Google gibt 13 interessante Tipps, wie sich die Pixel-Smartphones personalisieren lassen. Von den neuen Sperrbildschirm-Anpassungen über App-Oberflächen bis hin zur eigenen Farben ist einiges dabei. Schaut mal herein.

» Google gibt Tipps zur Personalisierung der Pixel-Smartphones

Google arbeitet an Tensor-Unabhängigkeit

Google ist mit Tensor vor zwei Jahren in den SoC-Markt eingestiegen, bearbeitet diesen aber noch gemeinsam mit Samsung. Doch diese Starthilfe ist bald vorüber und schon ab 2025 will man auf eigenen Beinen stehen. Es zeigt sich, dass Google mit Tensor den gleichen Weg beschreitet, wie man es damals von Nexus auf Pixel getan hat.

» Google zündet nächste Stufe der Tensor-Evolution









Wurde Pixel Glass wegen Apples Vision Pro eingestellt?

Das Projekt Pixel Glass, und damit der vielversprechende Nachfolger von Google Glass, wurde kürzlich eingestellt oder zumindest dessen Entwicklung eingefroren. Wir spekulieren darüber, ob die Apple Vision Pro etwas damit zu tun haben könnte und wie das Apple-Produkt den gesamten Android XR-Markt beeinflusst.

» Warum wurde Googles Pixel Glass-Entwicklung eingestellt?

Pixel Fold im Härtetest

Das Pixel Fold muss durch den JerryRigEverything-Härtetest und fast könnte man meinen, dass es Googles Ingenieure darauf angelegt haben, um Luft nach oben für die zweite Generation zu haben. Denn das Gerät zerbricht, es ist kratzeranfälliger als versprochen, das Innendisplay lässt sich gar mit dem Fingernagel zerkratzen und einiges mehr. Lobend wird der wirklich starke und robuste Fingerabdruckscanner sowie das staubfeste Display hervorgehoben.

» Google Pixel Fold im JerryRigEverything-Härtetest

Pixel Fold im Teardown

Das Pixel Fold wird nicht nur gequält, sondern auch zivilisiert zerlegt: In einem recht kurzen Video wird gezeigt, wie das Smartphone bis auf das hintere Display zerlegt wird und wir sehen erstmals die einzelnen Komponenten, deren Verteilung und wie sie am Gehäuse befestigt sind. Ein interessanter Einblick.

» So sieht Googles Pixel Fold von Innen aus

Google ist auf Pixel-Erfolgskurs

Google scheint mit den Pixel-Smartphones nicht nur gefühlt auf dem richtigen Weg zu sein, sondern auch faktisch. Denn wie Marktforscher jetzt zeigen, sind die Verkaufszahlen innerhalb eines Jahres um 67 Prozent gestiegen und plötzlich ist Japan statt den USA der wichtigste Markt.

» Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones steigen um 67 Prozent









Die Pixel 8-Smartphones werden teurer

Die Pixel 8-Smartphones werden mehr kosten als die Pixel 7-Smartphones. Das dürfte nur wenige Interessierte überraschen und jetzt verrät uns ein Leaker, mit welchen Preisen wir rechnen müssen. Tatsächlich ist die Erhöhung wohl „nur“ 50 Dollar bzw. hierzulande 100 Euro. Nicht schön, aber es könnte mit Blick auf viele andere Branchen und Bereiche doch deutlich schlechter sein.

» Leaker verrät Pixel 8 Preis-Tendenzen

Pixel 7a verkauft sich deutlich besser als Pixel 6a

Das Pixel 7a ist noch ganz frisch am Markt, aber schon jetzt zeigt sich der durchschlagende Erfolg. Betrachten wir nur die ersten drei Verkaufswochen, hat sich das Pixel 7a um ganze 74 Prozent besser verkauft als das Pixel 6a vor einem Jahr. Mit einem Erfolg war zu rechnen, aber dass man das populäre Pixel 6a so haushoch übertrumpft, ist schon überraschend.

» Pixel 7a übertrumpft das Pixel 6a in den ersten drei Wochen

Google ist Android-Marktführer

Und noch eine gute Nachricht von den Marktforschern: Glaubt man den Zahlen, dann ist Google plötzlich in Japan Marktführer bei Android-Smartphones – noch vor der globalen Nummer 1 Samsung und den national populären Marken wie Sony oder Sharp. Lediglich Apple spielt noch davor in einer eigenen Liga. Wie lange es wohl dauert, bis Google dieser Erfolg in einem zweiten Land gelingt?

» Pixel-Smartphones in Japan hinter dem iPhone

Pixel Fold: Darum ist es im Härtetest gebrochen

Das Pixel Fold hat den Härtetest nicht überlebt – aber warum? Der YouTuber Zack von JerryRigEverything will dem auf die Spur gehen und hat das faltbare Smartphone anschließend etwas zivilisierter mit dem Schraubendreher zerlegt. Es zeigt sich, dass das Scharnier keine Schwachstelle ist, sondern viel mehr die beiden zu dünnen Smartphone-Hälften, bei denen Google den entscheidenden Millimeter zu viel eingespart hat.

» Teardown nach Härtetest zeigt die Pixel Fold-Schwachstellen

Das neue ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher

Das ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher erhält ein neues Design, das nicht mehr nur auf die beiden Informationszeilen setzt, sondern noch ein zusätzliches grafisches Element einbinden kann. Dieses wird auf den ersten Screenshots für die Wetter-Darstellung verwendet und sorgt für ein schickes Gesamtbild.

» Das ist das neue ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher









