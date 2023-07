Pixel-Smartphones: Google ist endlich auf Erfolgskurs – Verkaufszahlen sind um 67 Prozent gestiegen

Google ist mit den Pixel-Smartphones auf dem richtigen Weg, denn man konnte in jüngster Zeit große Erfolge feiern, die sich jetzt sehr deutlich in den Verkaufszahlen zeigen: Laut einer aktuellen Marktforscher-Betrachtung konnte Google die Verkaufszahlen aller Pixel-Smartphones global innerhalb eines Jahres um 67 Prozent steigern. Und das in einem seit Jahren schrumpfenden Markt.



Seit den Pixel 6-Smartphones läuft es für Google: Denn die sechste Generation war/ist sehr populär, der Budget-Ableger Pixel 6a legte noch einen drauf, die Pixel 7-Smartphones wurden als Gesamtpaket vor allem preislich sehr gut aufgenommen und mit dem Pixel 7a hat man kürzlich den nächsten Verkaufsschlager auf den Markt gebracht. Dass das nicht nur ein subjektiver Eindruck ist, zeigt sich jetzt an den Verkaufszahlen, die die Marktforscher von Counterpoint Research veröffentlicht haben.

Glaubt man den Statistiken, dann hat Google in Q1 2023 um 67 Prozent mehr Smartphones verkauft als in Q1 2022. Das Wachstum wird vor allem vom Pixel 6a sowie den Pixel 7-Smartphones angeschoben. Eine Einzelbetrachtung der beiden Smartphone-Generationen gibt es leider nicht. In obiger Grafik zeigt sich die Aufteilung der wichtigsten Märkte und auch dabei gibt es eine Überraschung: Die USA sind nicht mehr Googles wichtigster Markt, sondern Japan. Das soll vor allem an einer engen Kooperation mit DOCOMO liegen, denn in Japan ist der Verkauf der Geräte noch sehr stark von den Mobilfunkbetreibern abhängig.

Und damit erklärt sich auch, warum Japan eines von nur vier Ländern ist, in denen das faltbare Smartphone Pixel Fold verkauft wird.

