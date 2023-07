Pixel-Smartphones: Google erreicht Marktführerschaft – plötzlich größter Hersteller nach Apple in Japan

Google kann mit der aktuellen Generation der Pixel-Smartphones große Erfolge feiern, das lässt sich auch ohne großen Aufwand durch Marktforscher-Analysen feststellen. Wie erfolgreich die Geräte wirklich sind, zeigt sich jetzt in Japan, denn das fernöstliche Land ist mittlerweile zu Googles wichtigstem Pixel-Markt geworden. Google ist dort zum zweitgrößten Smartphone-Hersteller nach Apple aufgestiegen.



Die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones sind von 2022 auf 2023 mit 67 Prozent Wachstum regelrecht durch die Decke gegangen und der Anstieg von 74 Prozent beim Pixel 7a im Vergleich zum Pixel 6a lässt vermuten, dass sich das Wachstum nach wie vor fortsetzt. Insbesondere in Japan scheint Google die Menschen von den Pixel-Smartphones überzeugen zu können, denn laut den Marktforschern von Counterpoint Research hat man dort nun die Android-Marktführerschaft übernommen.

Googles Pixel-Smartphones haben in Japan einen Marktanteil von 9 Prozent erreicht, was den zweiten Platz hinter Apple sichert. Man hat damit den globalen Riesen Samsung und die in Japan starken Marken wie Sony und Sharp überholt – keine Selbstverständlichkeit. Meines Wissens nach ist Japan der erste Markt, in dem Google zum größten Smartphone-Hersteller neben Apple aufgestiegen ist. Aber genau das ist das Ziel der Pixel-Smartphones, das hat man schon vor Jahren ausgegeben und scheint sich auf der Überholspur zu befinden.

Man kann das Pixel-Team nur zu diesem Erfolg beglückwünschen und stellvertretend darauf hoffen, dass man diese Position halten kann. In vielen anderen Ländern könnte es etwas schwerer werden, aber angelehnt an einen früheren japanisch-stämmigen Werbespot: Nichts ist unmöglich… Pixel.

