Pani Puri: Candy Crush-Klon auf der Google-Startseite – neues Doodle feiert den leckeren indischen Snack

Am heutigen 12. Juli ehrt Google den in Asien sehr beliebten Snack Pani Puri mit einem interaktiven Doodle, das so manche Arbeitsstunde kosten dürfte. Zu Ehren des Snacks hat man einen recht simplen Candy Crush-Klon entwickelt, bei dem die Wünsche der Kunden innerhalb eines kurzen Zeitraums erfüllt werden müssen. Damit spielt man sowohl auf die Popularität als auch die Wandelbarkeit des Snacks an.



Das heutige Google-Doodle für Pani Puri besteht aus einem Spiel im Stil von Candy Crush, das dem leckeren indischen Snack und seinen vielfältigen Geschmacksrichtungen sicherlich gerecht wird: Im Spiel geht es darum, dass die hungrige Kundschaft bedient werden muss, die natürlich genau weiß, wie viel sie von welcher Geschmacksrichtung essen möchte. Also sind im Zeitmodus nur wenige Sekunden, um die richtige Speise in der richtigen Menge anzuklicken bzw. anzutippen. Und genau darin liegt der Clou.

Denn ihr könnt die Menge nicht auswählen, sondern müsst diese zusammenhängend aus dem Pani Puri-Feld finden. Es werden stets alle gleichwertigen benachbarten Felder ausgewählt. Spielt ihr etwas länger, erhöhen sich die Mengen und auch die Anzahl der verschiedenen gewünschten Speisen der Kunden. Für ein paar Minuten ist man damit gut beschäftigt und ich könnte mir vorstellen, dass so mancher Nutzer heute längere Zeit auf der Google-Startseite verbringt, um Pani Puri zu servieren 🙂

Googles Doodle-Beschreibung:

Das heutige interaktive Spiel Doodle feiert Pani Puri – ein beliebtes südasiatisches Streetfood, das aus einer knusprigen Schale besteht, gefüllt mit Kartoffeln, Kichererbsen, Gewürzen oder Chilis und aromatisiertem Wasser. Und es gibt eine große Auswahl an Pani Puri für jeden Geschmack! An diesem Tag im Jahr 2015 stellte ein Restaurant in Indore, Madhya Pradesh, mit 51 Optionen den Weltrekord für das Servieren der meisten Pani-Puri-Geschmacksrichtungen auf!

Dieser Snack hat unterschiedliche Namen, da es in ganz Indien viele regionale Variationen gibt. In Maharashtra und Andhra Pradesh beschreibt der Name Pani Puri das mundgerechte Straßenessen, das üblicherweise mit gekochten Kichererbsen, einer weißen Erbsenmischung und in würziges Pani getauchten Sprossen gefüllt ist. In den nordindischen Bundesstaaten Punjab, Jammu und Kashmir sowie Neu-Delhi wird der mit Kartoffeln und Kichererbsen gefüllte Leckerbissen, getaucht in Wasser mit Jaljeera -Geschmack, Gol Gappe oder Gol Gappa genannt . Der Name Puchkas oder Fuchkas wird in Westbengalen und Teilen von Bihar und Jharkhand verwendet, wobei die Hauptzutat dieser Sorte Tamarindenmark ist.

Eine Legende besagt, dass das Epos Mahabharata besagt, dass die frisch verheiratete Draupadi Pani Puri erfand, als sie herausgefordert wurde, fünf Männer mit knappen Ressourcen zu ernähren. Mit nur ein paar übriggebliebenen Aloo Sabzi (Kartoffeln und Gemüse) und einer kleinen Menge Weizenteig wurde Draupadi kreativ. Sie füllte kleine frittierte Teigstücke mit der Kartoffel-Gemüse-Mischung. So entstand Pani Puri.

Obwohl es viele verschiedene Arten von Füllungen und Pani für jeden Geschmack gibt, gibt es zwei Dinge, auf die sich alle einigen können: Essen Sie das Pani Puri schnell, damit es nicht durchnässt oder ausläuft, und essen Sie es immer in einem Bissen, um eine krümelige Masse zu vermeiden .

Spielen Sie das heutige interaktive Spiel Doodle und helfen Sie einem Straßenverkäuferteam, Bestellungen für Pani Puri auszuführen. Wählen Sie die Puris, die dem Geschmack und den Mengenvorlieben jedes Kunden entsprechen, um ihn zufrieden zu stellen. Kommen wir zum Servieren!