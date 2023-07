Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Googles neue Smartphones werden teurer – Leaker verrät mögliche Preisgestaltung

Google wird in etwa drei Monaten die Pixel 8-Smartphones vorstellen, die bereits recht umfangreich geleakt wurden und viele Details über sich verraten haben. Bei der kommenden Generation spielen aber nicht nur die technischen Daten eine wichtige Rolle, sondern auch die Preisgestaltung des Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Ein Leaker will nun eine Tendenz erfahren haben, die eine (vielleicht) akzeptable Preissteigerung zeigt.



Die letzten beiden Pixel-Generationen waren sehr erfolgreich, was unter anderem mit Googles vergleichsweise starker Preisgestaltung begründet werden kann. Dass der Preis der Pixel 7-Smartphones im Vergleich zu den Pixel 6-Geräten stabil blieb, war eine große Überraschung – doch es muss jedem klar sein, dass es 2023 so nicht weitergehen kann und wird. Ein Leaker will nun die Preisgestaltung des Pixel 8 und Pixel 8 Pro in den USA erfahren haben. Die Rede ist von 649 Dollar für das Pixel 8 und 699 Dollar für das Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8 – 6.17" FHD+ OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 SoC

– 8GB RAM, 128/256GB storage

– Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW

– Selfie: 11MP

– Android 14

– Ultrasonic FP

– 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wireless Launch: Early October

Price: $649/699 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 10, 2023

In den USA bedeutet das eine Preissteigerung von 50 Dollar im Vergleich zu den Pixel 7-Smartphones. Dazu solltet ihr wissen, dass auch das Pixel 7a in den USA 50 Dollar mehr kostet als das Pixel 6a. Hierzulande hat Google hingegen 100 Euro draufgelegt. Wenn wir das einfach mal als absolute und nicht prozentuale Preissteigerung betrachten, könnten wir in Europa ebenfalls mit 100 Euro mehr für beide Geräte rechnen. Das wären dann 749 Euro für das Pixel 7 und 999 Euro für das Pixel 7 Pro. Klingt doch gar nicht so unrealistisch.

Natürlich wäre günstiger immer besser, aber wenn wir auf Googles direkte Konkurrenten wie Samsung oder Apple blicken, denn Google scheint sich genau in dieser Kategorie zu positionieren, kann man damit noch recht zufrieden sein. Betrachtet die Preise aber nicht als final, denn in den kommenden drei Monaten kann es noch Bewegung geben.

» Pixel-Smartphones: Google ist endlich auf Erfolgskurs – Verkaufszahlen sind um 67 Prozent gestiegen