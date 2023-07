Morgen ist Amazon Prime Day: Jetzt noch Abo-Aktionen nutzen – mehrere Monate Music, Audible & Kindle Gratis

Morgen startet der jährliche Amazon Prime Day, auf den viele Schnäppchenjäger seit der Ankündigung hinfiebern und nicht mehr lange warten müssen. Schon zur Veröffentlichung der Ankündigung hatte man eine Reihe von Countdown-Angeboten gestartet, zu denen auch die Abo-Plattformen gehören: Nur noch wenige stunden könnt ihr bei Amazon Music Unlimited, bei Audible und auch bei Kindle Unlimited sparen. Bei allen drei könnt ihr das rabattierte Abo abschließen, direkt kündigen und die Vorteile weiter nutzen.



Der Amazon Prime Day findet am morgigen 11. Juli bis Mittwoch, 12. Juli, statt und in diesen beiden Tagen praktisch unausweichlich sein. Denn Amazon reduziert nicht nur an diesen beiden Tagen die Preise Hunderttausender Produkte, sondern meist schon vorher die eigenen Geräte. Bereits seit dem Tag der Ankündigung des Prime Day sind außerdem die beliebten Abo-Produkte deutlich im Preis gesenkt. Das könnt ihr einfach mal mitnehmen, denn ihr könnt alle Abos direkt nach Abschluss kündigen und profitiert dennoch für den versprochenen Zeitraum vom gesenkten Preis.

Drei Monate Kindle Unlimited Gratis

Gute Nachrichten für alle Lesefreunde: Wer sich jetzt für das Kindle Unlimited-Abo entscheidet, kann es zwei oder drei Monate Gratis nutzen. Wer ein Prime-Abo besitzt, kann die eBook-Flatrate drei Monate lang Gratis nutzen, ohne Prime-Abo gibt es immerhin zwei Monate. Danach wird, wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt, der normale Preis von 9,99 Euro eingezogen.

» Kindle Unlimited drei Monate Gratis

Drei Monate Audible gratis

Wer lieber Bücher hört statt liest, ist bei Audible zu Hause. Derzeit läuft die Aktion, dass Prime-Nutzer das Abo ganze drei Monate kostenlos nutzen können. Damit erhaltet ihr etwas mehr als 90 Tage Gratis-Zugriff auf Millionen Hörbücher und Podcasts. Als Bedingung gibt man an, dass in den letzten Monaten kein aktives Audible-Abo bestanden haben darf und dass ihr Prime-Mitglied sein solltet. Letztes scheint eine Voraussetzung zu sein, der Zeitraum seit dem letzten Abo hingegen ist nicht bekannt.

» Audible-Abo jetzt drei Monate gratis









Vier Monate Amazon Music Unlimited Gratis

Amazon Music Unlimited ist der Klassiker unter den Abo-Aktionen und gilt natürlich auch im Vorfeld dieses Prime Days. Ihr könnt in den nächsten vier Monate Amazon Music Unlimited vollkommen kostenlos nutzen. Bei einigen Nutzern sind es nur drei Monate, wobei sich keine klare Regel erkennen lässt. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren und wie üblich gilt das nur dann, wenn ihr Neukunde seid oder schon sehr lange kein Music-Abo mehr hattet.

» Amazon Music Unlimited vier Monate Gratis

Alle Aktionen gelten nur für einen eingeschränkten Zeitraum und auch nur dann, wenn ihr noch keine aktiven Abonnenten seid oder seit langer Zeit kein solches Abo mehr hattet. Das könnt ihr durch einen einfachen Klick herausfinden, ob euch das jeweilige Abo zum hier angegebenen Preis angeboten wird. Es handelt sich bei allen Links um Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!

» Amazon Prime Day 2023 Countdown

