Pixel-Smartphones: Googles große Update-Woche – Feature Drops, System Updates, Android 14 und mehr

In den letzten Tagen hat Google ein wahres Update-Feuerwerk gezündet, von dem viele Android-Nutzer und vor allem Nutzer der Pixel-Smartphones profitieren konnten. Denn auch aufgrund kurzzeitiger Verschiebungen fiele viele Releases zusammen, sodass die Smartphones vor Updates gar nicht mehr zur Ruhe kamen – man kann es wirklich so sagen. Zum Abschluss blicken wir noch einmal auf alle Update-Runden zurück.



Googles Betriebssystem Android und auch die Pixel-Smartphones sind solche großen Projekte, dass praktisch immer etwas passiert und es nahezu wöchentlich an irgendeiner Stelle ein Update gibt. Seien es Sicherheitsupdates, Pixel-Updates, Feature Drops für Pixel oder Android, neue Betas oder auch die Google System Updates. Natürlich informieren wir euch hier im Blog zeitnah über alle Ankündigungen und Rollouts, aber in den letzten Tagen kam so einiges zusammen, bei dem man schnell einmal den Überblick verlieren konnte.

In diesem Artikel findet ihr eine schnelle Zusammenfassung der angekündigten Updates und Rollouts, die allein in den vierzehn Tagen angekündigt und auch ausgerollt wurden. Es dürfte der „Sturm vor der Ruhe“ (sic) sein, denn nun haben sich die Android-Entwickler ihre Sommerpause verdient, in der es meist etwas ruhiger zugeht und eher weniger Neuerungen zu erwarten sind. Denn Android 13 ist nun endgültig abgeschlossen, die Android 14 Beta bereits in der letzten Erprobungsphase und neue Pixel-Funktionen sind erst rund um den Release der neuen Geräte zu erwarten.

Hier die schnelle Auflistung aller Ankündigungen der letzten Tage. Für mehr Details und die vollständigen Verbesserungen klickt bitte auf den jeweiligen Artikel.









Android Feature Drop

Der Monat Juni begann mit der Ankündigung des Android Feature Drop, das man auch als Sommer-Update bezeichnen könnte. Dieser Schwung an Neuerungen für alle Android-Nutzer kommt häufig kurz vor dem Pixel Feature Drop und umfasst viele Bereiche. In diesem Monat gab es neue Widgets, neue Wear OS-Tiles, neue Emoji-Kombinationen und auch ein Lesekurs für Google Bücher.

» Alle Infos zum Android Feature Drop

Google System Update-Rollout

Das Google System Update für Mai war recht umfangreich, wurde aber auch diesmal erst mit etwas Verspätung endgültig freigegeben und in den Rollout gebracht. Die Verbesserungen umfassen alle Bereiche rund um Android und die Play Services.

» Alle Infos zu den Google System Updates

Android-Sicherheitsupdate für Juni

Das Android-Sicherheitsupdate für Juni wurde am ersten Montag des Monats pünktlich veröffentlicht und hat mehr als vier Dutzend Sicherheitslücken gestopft. Darunter auch eine Lücke, die laut Googles Angaben bereits aktiv ausgenutzt worden ist. Der Rollout für die Pixel-Smartphones erfolgte erst acht Tage später am vergangenen Dienstag.

» Alle Infos zum Android-Sicherheitsupdate

Pixel Monats-Update

Das Pixel-Update für den Monat Juni wurde erst mit Verspätung veröffentlicht und wurde am vergangenen Dienstag in den Rollout gebracht. Dieses umfasst das Sicherheitsupdate inklusive des zusätzlichen Pixel-Bulletin mit einer Reihe von Bugfixes sowie behobenen Sicherheitslücken.

» Alle Infos zum Pixel-Update

Pixel Feature Drop

Das Pixel Feature Drop ist alle drei Monate das Highlight der Pixel-Rollouts und kam auch in diesem Monat wie erwartet, wenn auch etwas später. Das Pixel Feature Drop umfasst Sicherheitsfunktionen für den Google Assistant, neue Funktionen für die Google Kamera, 3D-Hintergrundbilder und Emoji-Hintergrundbilder, adaptives Aufladen, eine smarte Vibration sowie die Smart Home-Kontrollen am Sperrbildschirm.

» Alle Infos zum Pixel Feature Drop









Android 13 QPR3

Als Teil des Pixel Feature Drop hat man auch Android 13 QPR3 veröffentlicht, das nach drei Monaten in der Beta-Phase nun für alle Nutzer zur Verfügung. Es ist das letzte Kapitel von Android 13 und hat auch in diesem Release eine Reihe von Verbesserungen im Gepäck.

» Alle Infos zu Android 13 QPR3

Android 14 Beta 3

Auch Android 14 biegt langsam auf die Zielgerade ein, denn Google hat die Android 14 Beta 3 veröffentlicht. Diese bringt keine größeren Neuerungen, sondern behebt nur einige Bugs, hat selbst bereits einen Bugfix-Release erhalten und friert alle Schnittstellen ein. Man hat damit die Platform Stability erreicht.

» Alle Infos zur Android 14 Beta

Weitere Pixel-Updates

Zusätzlich zu den Updates für Smartphone-Nutzer gab es auch noch einen ganzen Schwung an Feature Drop-Neuerungen für die Pixel Watch und Fitbit. Letztes ist erstmals in diesem Paket enthalten.

» Alle Pixel- und Fitbit-Neuerungen im Überblick

Letzte Aktualisierung am 14.06.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!