Android 13: Nur auf 15 Prozent aller Smartphones zu finden – warum das eigentlich sehr gute Zahlen sind

Googles neues Betriebssystem Android 14 rückt näher und hat mit der kürzlich erreichten ‚platform stability' einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Zielgeraden genommen. Doch während viele Nutzer schon mit den Hufen scharen und auf das Update warten, sieht es für die aktuelle Version Android 13 in puncto Verbreitung nicht ganz so rosig aus – oder etwa doch? Ein Vergleich zeigt, die stark Google zulegen konnte.



Wir haben erst kürzlich die unterschiedlichen Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen zusammengefasst, da hat Google schon mit neuen Zahlen nachgelegt, die man recht überraschend vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. In Googles offiziellen Zahlen aus dem Android Studio zeigt sich, dass das aktuelle Betriebssystem Android 13 auf einen Anteil von 14,7 Prozent kommt. Das ist natürlich nicht das, was man sich erträumen würde, aber die Zahlen sind dennoch stärker, als es auf den ersten Blick wirkt.

Denn erst vor zwei Monaten hatte man zuletzt die Zahlen zur Android-Verteilung veröffentlicht und konnte bei diesen 12,3 Prozent Anteil für Android 13 ausweisen. Innerhalb von zwei Monaten hat man also weltweit um 2,4 Prozentpunkte nachgelegt. Und wie ich erst kürzlich ausführlich erklärt habe, sollte man den globalen Zahlen keine große Beachtung schenken, sondern eher den europäischen und amerikanischen Markt betrachten. Rechnet man die mehr als eine Milliarde Nutzer in Asien und Afrika dazu, bei denen Updates und aktuelle Versionen längst keine große Rolle spielen, sind 2,4 Prozentpunkte Steigerung recht ordentlich.

Interessant ist vor allem der Vergleich mit dem Vorjahr, denn nur darin zeigen sich die echten Verbesserungen der Update-Situation. Tatsächlich kommt Android 13 in Europa im April dieses Jahres schon auf 27,1 Prozent – im April 2022 waren es bei Android 12 nur gut 16 Prozent. In den USA kommt man im April auf starke 40,6 Prozent, während es im Vorjahr etwa 35 Prozent waren. Vor allem in Europa ist das ein enormer Zuwachs an Nutzern, die auf einer aktuellen Version unterwegs sind.









Dass Googles jahrelange Arbeit an der Verbesserung der Update-Situation erst mit deutlicher Verspätung Früchte tragen wird, war lange bekannt. Auch das Einlenken von Samsung und anderen größeren Herstellern mit längeren und schnelleren Updates kann nicht sofort wirken, sondern sich erst über mehrere Jahre abzeichnen. Ich denke, dass man im Vergleich von Android 12 (2022) zu Android 13 (2023) von einem enormen Sprung sprechen kann, der als gutes Vorzeichen für die kommende Android 14-Verteilung zu werten ist.

Wenn noch weitere Hersteller die Update-Garantie verlängern und diese jeweils zeitnah innerhalb weniger Monate ausliefern, wird Android weitere Sprünge machen können. Die starken Apple-Werte wird Android wohl niemals erreichen können, aber zumindest im Vergleich zur früheren Zeit (etwa noch vor zwei bis drei Jahren und alles davor) ist es heute schon fast Jammern auf hohem Niveau.

