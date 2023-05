Google I/O 2023: Was wir vom Google-Event erwarten dürfen – KI, Pixel, Android, Chrome und Ausblicke

Am Mittwoch ist es endlich soweit: Google lädt zur Entwicklerkonferenz Google I/O, die als wichtigstes Google-Event des Jahres gilt – in diesem Jahr vielleicht mehr als jemals zuvor. Die Keynote am 10. Mai dürfte sehr viele Ankündigungen neuer Produkte, Features, kommender Funktionen und vielleicht auch Teaser auf kommende Produkte enthalten. Wir zeigen euch, mit welchen Themen zu rechnen ist.



Die Google I/O ist seit jeher das wichtigste Google-Event des Jahres, denn die Ankündigungen gelten häufig nicht für sofort verfügbare Produkte, sondern zeigen Ausblicke auf die kommenden Monate und manchmal auch Jahre. Man zeigt, woran man arbeitet, worauf sich die Nutzer und auch Entwickler freuen dürfen. Der Bezeichnung „Entwicklerkonferenz“ wird man während der Keynote schon lange nicht mehr gerecht, aber dafür gibt es auch in diesem Jahr im Anschluss daran mehr als 200 spezialisierte Sessions für Entwickler und die Google-Plattformen.

Auch in diesem Jahr wissen wir schon recht genau, welche Themen für Google eine wichtige Rolle spielen und somit auf die große Bühne geholt werden. Es kann immer Überraschungen oder Verschiebungen geben, aber der folgende Schwung an Themen wird ziemlich sicher gezeigt, erwähnt oder im Umfeld der I/O angekündigt.

Künstliche Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz wird ein zentrales Thema der Google I/O sein, denn auch wenn man seit vielen Jahren davon spricht, ist diese Technologie sowohl für Google als auch die IT-Welt so wichtig wie nie zuvor. Doch die KI ist kein Produkt, sondern eine Technologie, die mittelfristig in alle Google-Produkte integriert werden soll und sicherlich bei allen Ankündigungen zur Sprache kommt. Auf der Entwicklerkonferenz dürfte es auch darum gehen, wie man KI in die Cloud bringt oder mit sonstigen Schnittstellen für Entwickler bereitstellen will.

Mit Tensor stellt man schon seit langer Zeit eine KI-Plattform bereit, aber es ist davon auszugehen, dass man diesen Bereich deutlich erweitern und vielleicht mit neuen Angeboten vergrößern wird.









Bard

Wenn die Künstliche Intelligenz bei Google ein Gesicht hat, dann ist es derzeit Bard. Man hat den KI-ChatBot aus der Not heraus schon vor einiger Zeit angekündigt und gestartet, hätte das nach ursprünglichen Plänen aber sicherlich erst im Mai vorgehabt. Seit dem Launcher hat man Bard mehrfach verbessert, aber die große Strategie hinter dem ChatBot muss sich erst noch zeigen. Es ist daher zu erwarten, dass auch Bard auf der I/O eine wichtige Rolle spielen wird.

Künstliche Intelligenz in der Websuche

Viele Beobachter erwarten, dass sich die Suche nach Informationen sehr schnell ändern wird und daher auch Googles Geschäftsmodell der klassischen Suchmaschine bedroht wird. Das dürfte man auch bei Google so sehen und will die Websuche deutlich mit KI aufbohren und/oder den ChatBot Bard in die Websuche integrieren. Auch wenn die Websuche „langweilig“ ist, wird das ein enorm wichtiges Thema, denn sie ist bis heute das Kernprodukt von Google und die Cashcow des gesamten Unternehmens. Das darf nicht schiefgehen. Erste Infos zur Integration der KI in die Websuche findet ihr in diesem Artikel.

KI in Google Workspace

Die generative Künstliche Intelligenz ist vor allem für Google Workspace ein großes Thema, sogar ein sehr großes. Google hat bereits viele geplante Neuerungen gezeigt und spricht von nichts geringerem als einer neuen Ära von Workspace. Die KI soll künftig ganze E-Mails schreiben oder verbessern, E-Mails zusammenfassen, Bilder für Google Slides generieren, Google Docs-Inhalte zusammenfassen und vieles mehr. Wir haben euch bereits vor einigen Wochen in diesem Artikel die wichtigsten geplanten Neuerungen vorgestellt.

KI-Bot im Chrome-Browser

Auch der Chrome-Browser kommt um die Künstliche Intelligenz nicht herum. Kürzlich wurde bekannt, dass man eine Art KI-Assistent in die Seitenleiste des Browsers bringen will. Dieser soll dort Fragen rund um die aktuell geöffnete Webseite beantworten und weitere Informationen zu den behandelten Themen heraussuchen können. Was zu erwarten ist, haben wir euch kürzlich an dieser Stelle beschrieben.

Zukunft des Google Assistant

Wie geht es mit dem Google Assistant weiter? Das vor einiger Zeit noch sehr zentral platzierte Produkt hat enorm an Bedeutung verloren, wird derzeit nicht weiterentwickelt und scheint gegen Bard und Co völlig chancenlos zu sein. Kurioserweise verband man den Google Assistant in den letzten Jahren mit KI, obwohl das nicht wirklich der Fall gewesen ist. Google sollte sich auf großer Bühne zum Assistant bekennen und diesen nicht totschweigen. Ich erwarte keine großen Ankündigungen, aber die Erwähnung oder Nicht-Erwähnung wird sehr viel aussagen. Die aktuelle Situation des Google Assistant habe ich kürzlich in diesem Artikel beschrieben.









Android 14

Android 14 ist bereits in der Beta-Phase und längst wohlbekannt. Dennoch wird das neue Betriebssystem traditionell noch einmal auf großer Bühne angekündigt und die eine oder andere Neuerung erst an diesem Punkt freigeschaltet oder etwas genauer erklärt. Bahnbrechendes ist nicht zu erwarten, aber vielleicht gibt man auch einen Ausblick auf Technologien, die für Android in der Zukunft eine größere Rolle spielen werden.

Android XR

Man könnte es fast vergessen, aber Google, Samsung und Qualcomm haben vor einigen Monaten gemeinsam das neue Betriebssystem Android XR in Aussicht gestellt, das für den Einsatz auf Geräten rund um die Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality konzipiert ist. Seitdem hat sich in dieser Richtung nicht viel getan, aber eine Ankündigung auf der Entwicklerkonferenz Google I/O wäre obligatorisch. Denn schon im Herbst könnten erste Geräte mit diesem Betriebssystem auf den Markt kommen – vielleicht auch das lang erwartete Pixel Glass (siehe weiter unten).

Wear OS

Es wird höchste Zeit für Wear OS 4.x. Eine neue Version des Smartwatch-Betriebssystems könnte neuen Schwung verleihen, neue Möglichkeiten für Smartwatches bringen und vielleicht auch neue Partner anlocken. Google sollte sich zur Smartwatch-Plattform äußern und auch die Themen Pixel Watch und Fitbit nicht auslassen.

Mein Gerät finden-Netzwerk

Das Mein Gerät finden-Netzwerk wird einen großen Neustart erhalten, an dem man schon seit gut zwei Jahren bastelt und jetzt alle Puzzlestückchen zusammenhat. Man wird ein globales Gerätenetzwerk starten, das unzählige Geräte mit einschließt und dafür sorgen soll, dass alle Geräte auch ohne aktive oder eigene Internetverbindung gefunden werden können. Passend dazu wird man auch einen eigenen Bluetooth-Tracker auf den Markt bringen.

Google Home / Smart Home

Das Thema Smart Home ist zuletzt ein wenig eingeschlafen und brachte nicht mehr hervor als eine neue Oberfläche für die Google Home-App sowie eine Web-Oberfläche für den Zugriff auf Überwachungskameras. In Kürze steht die Erweiterung für viele weitere Kamera-Marken an. Aber wie sieht es mit der weiteren Verbreitung aus? Gibt es etwas Neues rund um Matter? Wird es neue Smart Speaker, Smart Displays oder andere Hardware oder neue Hardware-Schnittstellen geben? Es gibt sicherlich Redebedarf.









Pixel-Geräte

Für die meisten Nutzer vielleicht das wichtigste Thema und sicherlich auch eines, das nach der KI den meisten Platz einnehmen wird: Die neuen Pixel-Produkte. Man hat nicht weniger als das Pixel 7a, das Pixel Tablet und das Pixel Fold in petto. Aber auch Pixel Glass, die Pixel Buds A oder ein Nest Locator Tag könnten eine Rolle spielen. Außerdem erwarten wir Ausblicke auf das Pixel 8 und vielleicht weitere Hardware wie eine mögliche Pixel Watch 2. Wir haben euch erst gestern Hier alle erwarteten Pixel-Produkte zusammengefasst.

—

Man wird nicht all diese Ankündigungen und Themen in die Keynote stopfen können, die etwa zwei Stunden dauern soll. Aber die allermeisten Themen dürfte man anschneiden und anschließend in den über 200 Einzel-Sessions etwas detaillierter beschreiben. Auch viele Entwickler-spezifische Themen dürfte man ansprechen: Neue APIs, neue Schnittstellen, vielleicht neue Entwicklerplattformen, neue Designs und vieles mehr.

Ich denke, es ist für jeden etwas dabei, der sich auch nur ansatzweise für das Google-Universum interessiert. Wir werden euch natürlich am Mittwoch zeitnah mit allen Informationen und im Anschluss mit einer umfangreichen Zusammenfassung versorgen. Wer Live dabei sein möchte, kann sich schon jetzt den Livestream speichern und am Mittwoch gegen 19:00 Uhr wieder aufrufen.