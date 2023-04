GIFI und MAGI: Google integriert Künstliche Intelligenz in die Websuche, Bildersuche und den Chrome-Browser

Bei der Google Websuche bleibt in nächster Zeit wohl kein Stein auf dem anderen, denn im Zuge der KI-Offensive sowie als Reaktion auf die unmittelbare Konkurrenz sollen neue Funktionen Einzug halten. Konkrete Ankündigungen werden für die Google I/O im Mai erwartet, aber schon jetzt sind erste Informationen zu den neuen Produkten durchgesickert: MAGI, GIFI und Searchalong lauten die Zauberwörter.



Google setzt die Künstliche Intelligenz schon seit vielen Jahren in zahlreichen Produkten ein, was man gerade in jüngster Zeit immer wieder betont hat. Aber eine sichtbare KI mit generativen Inhalten oder in Form von intelligenten ChatBots (Google Assistant kann man kaum dazuzählen) hat es bisher nicht gegeben. Das wird sich in Kürze ändern, denn eine gut informierte Quelle berichtet von gleich drei bisher nicht bekannten Projekten, die man auf der I/O vorstellen dürfte.

MAGI

Mit MAGI sollen Antworten vom KI-ChatBot direkt in die Websuche kommen. Bisher ist nur bekannt, dass man diese noch über den Suchergebnissen platzieren will und mutmaßlich ähnlich wie die OneBoxen mit den schnellen Antworten oder dem Knowledge Graph behandeln wird. Die größten Unterschiede sind die deutlich längeren und ausführlicheren Antworten sowie die Möglichkeit für Nutzer, weitere Fragen zu stellen.

GIFI

Mit GIFI wird eine von Googles drei Text-zu-Bild-KIs in die Bildersuche einziehen. Nutzer sollen die Möglichkeit haben, Bilder nach Aufforderung zu generieren und somit dafür sorgen können, dass die Bildersuche – die dann keine echte Suche mehr wäre – immer ein passendes Ergebnis liefert.

Searchalong

Mit „Search along“ wird die Künstliche Intelligenz auch in den Chrome-Browser Einzug halten. Die KI soll über die Seitenleiste des Browsers zugänglich sein und den Nutzern die Möglichkeit geben, Fragen zur Thematik der aktuell geöffneten Webseite zu stellen. Als Beispiel gibt man die Frage nach Ausflugsmöglichkeiten an, wenn eine Hotel-Webseite angezeigt wird.

Ob das alles mit Bard in Verbindung steht oder auf eigene Schnittstellen setzt, ist noch nicht bekannt. An Projekten mangelt es Google jedenfalls nicht, um die Künstliche Intelligenz in die eigenen Produkte zu bringen. Man muss nur zeitnah liefern, sinnvoll integrieren und eine möglichst gute und schnell steigende Qualität bieten. Am 10. Mai, vermutlich auch schon vorher, werden wir mehr zu diesen neuen Produkten erfahren.

In puncto Websuche heißt es sogar, dass man Projekte wie MAGI oder die Integration von Bard nur als Übergangslösung sieht und an einer ganz neuen Generation einer Suchmaschine arbeitet, die das seit Jahren geltende Motto „AI first“ wirklich ernst nimmt. Erst vor wenigen Wochen haben wir euch gezeigt, wie die KI-Funktionen in Google Workspace genutzt werden sollen.