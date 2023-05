Wear OS: Googles großer Smartwatch-Neustart verliert schon wieder Schwung – die Marktanteile sinken

Google versucht sich seit langer Zeit daran, den Smartwatch-Markt zu erobern und konnte bisher nur überschaubare Erfolge einfahren – das dürfte wohl auch mit dem letzten Anlauf nicht anders sein. Denn wie sich jetzt zeigt, hat der jüngste Neustart von Wear OS schon wieder seinen Schwung verloren und Google sollte etwas motivierter auftreten. Denn leider hat man auch im dritten Anlauf einige Fehler begangen.



Es sind mittlerweile zwei Jahre vergangen, seitdem Google den großen Wear OS-Neustart angekündigt hat, mit dem man im Smartwatch-Markt endlich vorankommen wollte. Tatsächlich hatte man auch alle Zutaten beisammen, um ein großes Comeback zu feiern: Wear OS ist eine seit Jahren bestehende Plattform, auf der man aufbauen kann. Der wichtige Partner Samsung konnte von einem Comeback überzeugt werden, mit der Pixel Watch brachte man erstmals selbst eine Smartwatch auf den Markt und auch die Übernahme von Fitbit hätte Schwung geben können.

Es war, oder ist, alles angerichtet um der Apple Watch und den zahlreichen alternativen Smartwatch-Plattformen Marktanteile abzuknabbern. Zu Beginn hat das auch sehr gut funktioniert, denn die Verkaufszahlen haben sich in einem Vergleichszeitraum verdreifacht. Allerdings war dieser Vergleichszeitraum schon damals fragwürdig und ein Blick auf die aktuellen Marktanteile zeigt uns, dass der große Schwung nur für wenige Quartale galt und längst wieder abgeflaut ist.

Wir haben uns diese Zahlen vor wenigen Tagen genauer angesehen und jetzt geht es an die subjektive Analyse, warum es mit Wear OS auch diesmal einfach nicht klappen will. Natürlich ist das kein Abgesang, aber wer Google über viele Jahre beobachtet, der weiß, dass man Strategien sehr schnell ändert, wenn keine schnellen Erfolge eintreten – egal was man vorher investiert hat. Einen schönen Gruß an alle Stadia-Fans.









Smartwatch-Verkaufszahlen zeigen nach unten

Obwohl Samsung nach dem erfolgreichen Wear OS-Comeback im Herbst eine weitere Galaxy Watch auf den Markt gebracht hat und auch Google mit der Pixel Watch eingestiegen ist, sind die Marktanteile von Wear OS gesunken – und das nicht zu knapp. Tatsächlich waren die Anteile im wichtigen 4. Quartal 2022 so niedrig wie lange nicht. Kurze Höhen gab es im jeweiligen dritten Quartal 2021 und 2022, als Samsung die Galaxy Watch auf den Markt brachte. Ich hatte diese Entwicklung als „Neustart verpufft“ bezeichnet und würde das auch jetzt noch unterschreiben.

Sorgen um die Pixel Watch

Die Samsung Galaxy Watch sollte den Weg bereiten und Googles Pixel Watch die großen Erfolge einfahren. Erstes hat zum Teil funktioniert, letztes aber ganz und gar nicht. Stand Heute steht es nicht so gut um die Pixel Watch. Die Verkaufszahlen sind nicht so rosig und eine zweite Generation scheint aktuell wenig wahrscheinlich. Zwar sagt ein aktueller Leak etwas anderes, aber dieser ist noch extrem vage. Google wird die Smartwatches sicherlich nicht aufgeben, aber man könnte zum Reißbrett zurückkehren und daher nicht vor 2024 eine neue Smartwatch auf den Markt bringen. Doch ob bis dahin noch etwas vom Wear OS Neustart-Schwung vorhanden ist?

Es sind zu wenige Partner an Bord

Ich würde das Wear OS-Problem daran festmachen, dass Google zu wenige Smartwatch-Partner hat. Als man Samsung im Frühjahr 2021 ins Boot geholt hat, fokussierte man sich voll und ganz auf den neuen Best Buddy aus Südkorea, dem alles untergeordnet wurde. Samsung hatte über ein Jahr hinweg exklusiven Zugriff auf das neue Wear OS. Alle anderen Partner mussten warten und wurden von Google – nach eigenen Aussagen wichtiger Partner – nicht einmal über diesen Neustart und die zukünftigen Pläne informiert. Klar, dass man das nicht einfach so hinnimmt und das Wear OS-Engagement erst einmal zurückfährt. Genauso ist es auch gekommen, denn die Anzahl der aktuellen Wear OS-Smartwatches kann man an zwei Händen abzählen.

Der Neustart zog sich viel zu lang

Es hat ganze 18 Monate gedauert, bis man nach der Ankündigung des Wear OS-Neustarts die Pixel Watch auf den Markt gebracht hat – die dann noch dazu mäßige Kritiken erhielt und viel zu teuer war / ist. Schon im Herbst 2022 war vom Schwung so gut wie nichts mehr übrig und die Pixel Watch war dann eher Handbremse statt Gaspedal. Natürlich weiß ich nicht, was da im Hintergrund gelaufen ist, aber man hätte den Neustart sehr viel konzentrierter abhalten müssen: Teaser im Mai, App-Entwickler schon vorher ins Boot holen, und spätestens im Spätsommer mit Samsung UND der Pixel Watch starten. Die Begeisterung war da, aber man hat die Nutzer nicht abgeholt.









Wear OS 4.x?

Auf der kommenden Google I/O dürfte Wear OS wohl keine große Rolle spielen, denn von den +200 Sessions beschäftigt sich nur eine einzige mit dem Smartwatch-Betriebssystem – und in dieser geht es nur um das optimale App-Design. Das zeigt auch, dass man nach wie vor auf der Suche nach DER Killer-App ist. Ob es in diesem Jahr ein Wear OS 4.x geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Natürlich wird man Produktpflege betreiben (müssen), aber ich könnte mir das Szenario vorstellen, dass ein Wear OS-Update so spannend wie ein Android TV-Update wird. Nämlich gar nicht.

Der nächste Neustart kommt bestimmt

Es war schon das dritte Mal, dass Google einen Smartwatch-Neustart angekündigt hatte, aber niemals war es so ernst wie derzeit. Die ersten beiden Neustarts verliefen einfach im Sande, denn den Ankündigungen folgten keine Taten. Doch diesmal hatte man alle Zutaten zusammen (siehe Anfang des Artikels) und hat es dennoch geschafft, durch einige falsche Entscheidungen jegliche Energie herauszunehmen: Pixel Watch viel zu spät, Partner verprellt und auch die aktuelle Schwäche des Google Assistant dürfte nicht unbedingt dazu beigetragen haben, die Smartwatches anzutreiben. Selbst Samsung-Nutzer mussten damals noch mehrere Monate warten, bis sie den Assistant auf ihrer Smartwatch nutzen konnten.

Google kann und wird diesen Markt nicht aufgeben, denn dafür ist dieser viel zu wichtig. Apple macht seit Jahren vor, wie man eine erfolgreiche Smartwatch-Plattform betreibt und damit noch deutlich höhere Marktanteile hält, als es bei Smartphones oder Tablets der Fall ist. Doch so lange man bei der typischen Google-Strategie bleibt und auch neuen Produkten nur wenig Zeit zur Entfaltung gibt, wird man noch mehrere Neustarts brauchen…