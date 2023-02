Android: Wird XR zum ’next big thing‘? Google und Samsung arbeiten gemeinsam an virtuellen Realitäten

Viele Beobachter sind sich darin einig, dass die virtuellen Realitäten in ihren unterschiedlichsten Formen in Zukunft eine große Rolle spielen – ob nun VR, AR oder XR. Jetzt haben Google, Samsung und Qualcomm so deutlich wie nie zuvor angekündigt, in diesem Bereich zusammenzuarbeiten und gemeinsam solche Plattformen etablieren zu wollen. Offenbar soll auch das mögliche ’next big thing‘ auf Android-Basis laufen.



Google experimentiert seit vielen Jahren mit der Virtual Reality, hatte einige Projekte in der Augmented Reality und auch die Mixed Reality ist dem Unternehmen nicht fremd – doch den großen Durchbruch hat man bisher nicht erreicht. Viele Projekte wurden eingestellt, erst vor gut eineinhalb Jahren hatte man sowohl VR als auch AR als derzeit nicht interessant bezeichnet – aber das hat man auch schon zu Tablets gesagt. Vielleicht ist es Metas starkes Engagement in diesem Bereich, das auch Google ein wenig antreibt.

Vor einigen Tagen wurde im Zuge der Galaxy S23-Präsentation verkündet, dass Google, Samsung und Qualcomm kooperieren und gemeinsam an den virtuellen Realitäten arbeiten wollen. Die Aufgabenverteilung scheint klar: Qualcomm liefert die notwendigen Chips, Samsung die Hardware und Google die Plattform und Software. Im Zuge der Pixel Glass-Gerüchte wurde bekannt, dass Google an einem neuen AR-Betriebssystem arbeitet. Ob dieses Teil der neuen Strategie ist, wurde nicht verraten.

Interessant ist allerdings, dass sich Google bei dieser Zusammenkunft durch Hiroshi Lockheimer vertreten ließ – seines Zeichens langjähriger Android-Chef. Dazu kommt, dass die Kooperationen zwischen Google, Samsung und Qualcomm ohnehin so gut wie immer im Android-Bereich stattfinden. Auch wenn man es nicht eindeutig erwähnt hat, scheint die Nutzung von Android als AR-Plattform gesetzt.









Android-Chef Lockheimer sieht in den virtuellen Realitäten mittlerweile keine Spielereien mehr, sondern eine in Zukunft sehr wichtige und ernsthafte Technologie:

AR und VR sind integraler Bestandteil der neuen Phase des Computing, da sie die Art und Weise verändern können, wie wir mit Menschen und Informationen interagieren, um Dinge in der realen Welt zu erledigen. Google investiert seit geraumer Zeit in AR-Erlebnisse, die immersiver sind und sich grundlegend von herkömmlichen 2D-Formaten unterscheiden.

Die virtuellen Realitäten sollen ganz neue Eingabemöglichkeiten und Formfaktoren ermöglichen:

Wir arbeiten an einer neuen Generation von Computing, die durch immersive Erfahrungen in brandneuen Formfaktoren ermöglicht wird, die Ihre Möglichkeiten mit Google weiter verbessern werden. All dies ist unglaublich aufregend, von der Hardware und den technologischen Kernfunktionen bis hin zu den Apps und Diensten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam bauen.

Als Beispiel für die ersten wichtigen Schritte in diese Richtung nannte Lockheimer übrigens Google Lens in puncto Erkennung oder auch Google Maps Live View sowie die AR-Objekte in der Google Websuche für die Darstellung von Objekten über dem echten Kamerabild. Wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt. Die Google I/O im Mai könnte einiges hervorbringen.

[9to5Google]