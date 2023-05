Google I/O Livestream: Hier könnt ihr die Keynote bei YouTube verfolgen (Pixel 7a, Pixel Tablet, Fold und mehr)

Heute Abend ist es endlich soweit: Mit der Google I/O 2023 findet das wichtigste Google-Event des Jahres statt, in dessen Rahmen es sehr viele Ankündigungen geben wird. Von neuen Pixel-Smartphones über die Künstliche Intelligenz bis hin zu Android und Chrome wird alles abgedeckt werden. Wer das nicht verpassen möchte, kann heute Abend ab 19:00 Uhr im YouTube-Livestream dabei sein. Hier findet ihr alle Infos.



Die Entwicklerkonferenz Google I/O findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt und gehört schon seit vielen Jahren zu den wichtigsten Google-Events des jeweiligen Jahres – das wird auch diesmal nicht anders sein. Zwar findet die Konferenz in diesem Jahr nur an einem einzigen Tag statt, statt wie bisher zwei oder gar drei Tage, aber schlussendlich gibt es die großen und wichtigen Ankündigungen ohnehin nur in der zweistündigen Keynote heute Abend.

Wir erwarten viele große Themen (siehe unten), denn es stehen eine ganze Reihe von neuen Google-Produkten vor der Tür, man wird ziemlich sicher die nächste Runde der Android 14 Beta einläuten und viele Neuerungen rund um die großen Plattformen verkünden. Das dominierende Thema dürfte dennoch die Künstliche Intelligenz sein, bei der man sich bekanntlich derzeit vor allem im regenerativen Bereich einen Wettlauf mit der Konkurrenz liefert.

Rein thematisch und aus der Business-Perspektive wird das heute Abend die wichtigste Google I/O, die es bisher gegeben hat, denn vor allem vom Erfolg der KI hängt sehr viel ab. Es werden daher wichtige Weichenstellungen und im besten Fall schon konkrete Ankündigungen oder gar Umsetzungen erwartet, wie man diese Technologien zukünftig in die bestehenden Produkte sinnvoll integrieren will. Heute Abend werden wir sehr viel darüber erfahren.









Google I/O-Livestream ab 19:00 Uhr

Der auf YouTube übertragene Livestream beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und bringt euch die Keynote von CEO Sundar Pichai und seinen wichtigsten Produktmanagern ins Wohnzimmer. Die Keynote wird etwa zwei Stunden dauern, wobei es erfahrungsgemäß vor allem in den ersten zehn Minuten nur um Selbstbeweihräucherung geht – für Zuspätkommer also kein Problem 🙂

Die wichtigsten Themen der Google I/O

Wir haben euch in den letzten Wochen mit allen Informationen versorgt und natürlich gibt es auch ab heute Abend alle Infos sowie zum Abschluss eine Übersicht.

Letzte Aktualisierung am 10.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!