Google Fotos: Neue magische Funktionen kommen – Google kündigt den Magic Editor zur Bildbearbeitung an

Mit Google Fotos lassen sich schon seit langer Zeit Fotos bearbeiten, wobei der Umfang der Bearbeitungsmöglichkeiten immer größer geworden ist. Jetzt hat man im Rahmen der Google I/O Keynote den Google Fotos Magic Editor angekündigt, der dank KI viele weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung bieten soll, die über das Entfernen von Objekten hinausgehen.



Während der ersten Minuten der Google I/O Keynote hat man gezeigt, wie sich mit dem Magic Editor Fotos sehr einfach bearbeiten lassen: Ganze Objekte auswählen, verschwinden lassen und sogar einzelne Personen / Objekte auswählen und frei im Foto verschieben! Sieht zumindest während der Ankündigung beeindruckend aus und wir müssen abwarten, wie das in einigen Monaten dann tatsächlich aussehen wird.

Der Rollout ist für „später in diesem Jahr“ geplant. Und ich gehe davon aus, dass man dies zuerst Pixel 8-Nutzern anbieten will, dann Google One-Nutzern, dann allen Pixel-Nutzern und vermutlich nur in eingeschränkter Form oder deutlich später für andere Nutzer. Dazu hat man sich aber noch nicht im Detail geäußert.

Schaut euch einmal die beiden unten eingebundenen veröffentlichten Beispiel-Animationen an, und bei Bedarf die gesamte Bearbeitung im Keynote-Video. Das könnte der Start für ein neues Level der Bildbearbeitung für die Massen sein. Natürlich können Photoshop-Künstler über so etwas nur lachen, aber das Ganze in wenigen Schritten und ohne Kenntnisse sowie mit wenig Zeit ist schon eine andere Nummer.









Beispiele für den magischen Editor

[The Verge]