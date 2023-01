Android 13: Google veröffentlicht endlich neue Zahlen zur Versionen-Verteilung – es sieht nicht gut aus

Google veröffentlicht jedes Jahr eine neue Android-Version, die im besten Fall in den folgenden Monaten auf viele Smartphones ausgerollt wird. Dass das stets nur für einen kleinen Teil der Android-Nutzer der Fall ist, ist seit vielen Jahren bekannt und nach wie vor eines der größten Probleme des Betriebssystems. Jetzt hat Google endlich offizielle neue Zahlen veröffentlicht und verraten, wie es um die Verbreitung von Android 13, Android 12 und alle anderen Versionen steht.



Es gab Zeiten, in denen Google jeden Monat über die Verbreitung der Android-Versionen informiert hat, sodass sich sehr genau ablesen ließ, wie schnell sich die neueste Version unter der gesamten Nutzerschaft verbreitet. Allerdings sorgten diese Zahlen aufgrund der schlechten Werte für mehr Kritik als Begeisterung, sodass man es irgendwann einschlafen ließ. Aus diesem Grund blicken wir hier im Blog mehrmals im Jahr in unsere Zahlen – zuletzt vor zwei Wochen.

Während bei uns im Blog Android 13 bereits dominiert, was aufgrund der spitzen Zielgruppe nicht verwunderlich ist, sieht es global vollkommen anders aus. Die vor wenigen Tagen aktualisierten neuen Statistiken im Android Studio (siehe Screenshot oben) geben in einer nicht ganz so leicht durchschaubaren Statistik Auskunft über die Verteilung. Die abgebildeten Zahlen sind korrekt, doch die Darstellung ist sehr geschönt, daher wird sie immer wieder in die klassische Kreisgrafik umgewandelt.

In der folgenden Statistik seht ihr die aktuelle Verteilung der Android-Versionen laut den offiziellen Angaben aus Googles Android Studio-App. Diese wird von Entwicklern genutzt und sollte daher belastbare Zahlen bieten.









Obige Zahlen zeigen, dass die aktuelle Version Android 13 derzeit nur auf 5,2 Prozent aller Smartphones installiert – im Gegensatz zum zehnfachen laut unseren Zahlen. Die Vorgänger-Version Android 12 ist ebenfalls nicht dominant, sondern nur auf 18,9 Prozent aller Smartphones installiert. Gehen wir noch ein Jahr weiter zurück, sehen wir dass Android 11 derzeit mit einem Anteil von 24,4 Prozent die dominante Betriebssystem-Version im Android-Markt ist. Gefolgt von einem starken Android 10 mit 19,5 und Android 9 Pie mit 13,2 Prozent.

Diese Zahlen sind schlecht, sogar sehr schlecht. Knapp fünf Monate nach Release ist Android 13 gerade einmal auf jedem 20. Smartphone angekommen und wie der Blick zu Android 12 zeigt, wird sich das in den nächsten Monaten auch nicht sprunghaft ändern. Trotz aller Bemühungen rund um die Update-Turbos, schnellere Updates, leichtere Updates und verbesserten Rollouts scheint Google kein Stück vom Fleck zu kommen. Das dürfte nicht gerade motivierend sein.

Die Zahlen wurden in diesen Tagen veröffentlicht, aber es ist nicht bekannt, an welchem Tag die Statistiken aufgenommen wurden.

[9to5Google]