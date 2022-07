Google Pay ist jetzt Google Wallet: Nutzer werden über die neue App informiert – alles soll einfacher werden

Viele Android-Nutzer erhalten in diesen Tagen eine neue App auf ihrem Smartphone: Google Pay ist jetzt Google Wallet und erhält sowohl ein neues App-Icon als auch die neue Bezeichnung sowie natürlich eine angepasste Oberfläche. Wir haben euch bereits über den seit Montag begonnenen Rollout informiert und jetzt legt auch Google nach, um die Nutzer auf die neue Anwendung einzustimmen.



Es ist bei Google nicht ganz ungewöhnlich, dass Apps umbenannt werden, ein neues Icon erhalten oder völlig neue Oberflächen bekommen, doch wenn es eine der ganz großen Plattformen trifft, ist das natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Jetzt wird Google Pay zu Google Wallet und der eine oder andere Nutzer dürfte vielleicht das Pay-Icon auf seinem Homescreen suchen. Damit das nicht für zu viel Verwirrung sorgt, sendet man direkt nach dem Update eine Benachrichtigung an alle Nutzer.

In der Benachrichtigung, die von der Wallet-App stammt, heißt es schon im Titel „Google Pay ist jetzt Wallet“. Im Text spricht man davon, dass alles wie bisher nutzbar ist, aber jetzt noch einfacher wird. Das sei mal dahingestellt und ist auch eine übliche Formulierung in Googles Messenger-Karussell. So eine Benachrichtigung ist allerdings schnell weggewischt und ich denke Google täte gut daran, in diesem Fall eher eine E-Mail an die Nutzer zu senden. Aber vielleicht kommt das noch.

Was sich mit der Umstellung alles ändert, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

